Jugendfeuerwehr Brilon auf großer Fahrt – Besonders eindrucksvoll war der Besuch der Bundespolizei in Ratzeburg

Die Jugendfeuerwehr Brilon war in den Sommerferien wieder auf einer 5-tägigen Ferienfreizeit.

Diesmal führte es die 13 Jugendlichen und 4 Betreuer ins südliche Schleswig-Holstein nach Ratzeburg. Nicht nur die sehr gute Jugendherberge direkt am See begeisterte den Nachwuchs, sondern auch das kurzweilige Programm. Auf dem Hinweg gab es einen Stopp an Europas größtem Rangierbahnhof in Maschen bei Hamburg, wo u.a. auch die Werkfeuerwehr der DB besichtigt wurde.

Ein Highlight war sicher, der Besuch der Bundespolizei in Ratzeburg, die praktische Einblicke in die vorhandene Technik ermöglichte; die Vorführung der Wasserwerfer war eindrucksvoll, selbst darin zu sitzen, war sicher einmalig.

Sportliche Aktivitäten wie eine Draisinenfahrt auf einer stillgelegten Bahnstrecke und das Tretboot fahren auf dem Ratzeburger See neben der deutschen Olympia Mannschaft im Rudern brachten alle in Bewegung. Abgerundet wurde das Programm noch durch eine sehr anschauliche Führung im Grenzmuseum – neue deutsche Geschichte zum anfassen.

Zum Ende waren sich alle Beteiligten einig: Schade, dass die Fahrt so schnell zu Ende ging.