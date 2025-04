Brilon – Fit für die Rothaarsteig-Wandersaison: Intensiver Austausch und Vorbereitung für Unterkünfte und Tourist-Infos

Brilon – Fit für die Rothaarsteig-Wandersaison: Intensiver Austausch und Vorbereitung für Unterkünfte und Tourist-Infos

Zwei Infoveranstaltungen bringen Qualitätsbetriebe und Tourist-Infos auf den neuesten Stand / Große Vorfreude auf viele Wandernde

Brilon/Wilnsdorf/Rothaarsteig: Das Wetter wird besser, das Vogelgezwitscher lauter, und damit verbunden ist der Wunsch der Menschen, wieder möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen. Viele Wanderfreunde haben nach dem langen Winter jetzt die Wandersaison eingeläutet. Beliebtes Ziel von rund 1,7 Millionen Wandernden jährlich ist der Rothaarsteig, der auf seiner 154 Kilometer langen Strecke einiges zu bieten hat. Um bestens vorbereitet in die Wandersaison zu starten, hat sich der Rothaarsteigverein mit den Rothaarsteig-Qualitätsbetrieben und den Tourist-Infos am Weg zu zwei Infoveranstaltungen getroffen.

Reges Interesse an Rothaarsteig-Informationen

Zum einen kamen die Teilnehmenden im Schlosshotel in Brilon-Wald, zum anderen im Hotel Ginsberger Heide bei Hilchenbach zusammen. Das Interesse war rege und es kamen an beiden Tagen insgesamt über 40 Rothaarsteig-Partner zusammen. Um die Anreise für die Partner so kurz wie möglich zu gestalten, wurden zwei Termine, einer im Norden und einer im Süden des Weges angeboten.

Die Veranstaltung richtete sich hauptsächlich an das Personal, das die Rezeption im Hotel oder den Counter der Tourist-Information betreut. „Wir freuen uns über das Interesse an den Veranstaltungen und über den lebhaften Austausch zu rothaarsteig- und wanderspezifischen Themen“, berichtet Ilka Robke, beim Rothaarsteigverein zuständig für die Zusammenarbeit mit den Qualitätsbetrieben.

Markierung und Beschilderung am Rothaarsteig erläutert

Das Ziel der Treffen war, die Partner auf denselben Wissensstand zu bringen, so dass alle gut vorbereitet in die Saison starten und die Fragen der Wandergäste beantworten können. So informierte der Rothaarsteigverein unter anderem grundlegend über die Beschilderung entlang des Weges „Nicht alle wissen, dass die gelben Zeichen die Rothaarsteig-Zugangswege, die schwarzen Zeichen die Rothaarsteig-Spuren als Rundwege und die roten Zeichen den Hauptweg markieren“, betont Harald Knoche, Geschäftsstellenleiter des Rothaarsteigvereins.

Erfahrungsaustausch als Mehrwert der Veranstaltung

Darüber hinaus ging es um die konkrete Tourenplanung, zum Beispiel, wie Wandernde mit der Übersichtskarte ganz simpel die Entfernungen einer Strecke berechnen können. Thematisiert wurden weiterhin häufig gestellte Fragen und die Planung einer Wanderung mit Bus und Bahn. Das Team des Rothaarsteig stellte seinen Partnern außerdem aktuelle Maßnahmen aus dem Bereich Marketing vor. „Neben den Informationen war für alle Beteiligten auch der Erfahrungsaustausch ein echter Mehrwert der Veranstaltung“, berichtet Ilka Robke, die sich sehr über das ausnahmslos positive Feedback der Teilnehmenden freute.

Infobox zum Rothaarsteig

Am Rothaarsteig finden Wandernde über 100 zertifizierte Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe. Unterkünfte und Gastronomien, die diese Auszeichnung tragen, zeichnen sich durch besondere Wanderservices, eine wanderfreundliche Ausstattung und die Kenntnis zum Rothaarsteig aus.

• Alle Infos zum Rothaarsteig: www.rothaarsteig.de

• Servicetelefon für Fragen zum Rothaarsteig: 02974/ 4994163

• E‑Mail: [email protected]

Quelle: Rothaarsteigverein e.V.

Bild: Die Wandersaison auf dem Rothaarsteig kann beginnen. Grund genug für den Rothaarsteigverein, sich mit den Qualitätsbetrieben und den Tourist-Infos bei zwei Infoveranstaltungen intensiv auf den Startschuss vorzubereiten.

Fotocredits: © Annika van Beek