Brilon: Krankenhaus Maria-Hilf beim bundesweit ersten Speed-Dating mit Hamburger Medizinstudenten – Viele Fragen an das Krankenhaus

Brilon: Krankenhaus Maria-Hilf beim bundesweit ersten Speed-Dating mit Hamburger Medizinstudenten – Viele Fragen an das Krankenhaus

Brilon/Hamburg. Was kann ich als Medizinstudent speziell am Krankenhaus Maria-Hilf Brilon lernen? Welche Unterbringungsmöglichkeiten gibt es für Studierende während eines Praktikums? Diese und viele andere Fragen richteten Hamburger Medizinstudierende an die Vertreter des Krankenhauses. Sie waren ebenso wie rund 40 weitere Mitarbeitende der Partnerkrankenhäuser, darunter viele Chefärzte und deren Teams, aus ganz Deutschland zur UMCH-Universitätsmedizin Hamburg gekommen, wo das in dieser Form bundesweit erste Speeddating für Medizinstudierende stattfand.

Die Krankenhäuser hatten in der Universität Stände aufgebaut, an denen sich die Studierenden bei einem Team der jeweiligen Krankenhäuser umfassend informieren konnten. Dazu gehörten nicht nur Chefärzte, sondern oft auch UMCH-Studierende, die schon Praxisphasen an den jeweiligen Krankenhäusern absolviert haben und den UMCH-Neulingen ihre Erfahrungen schildern und Tipps mit auf den Weg geben konnten.

Eine solche Begegnung habe anderswo eher Seltenheitswert, so Studierende. Sie sei aber enorm wichtig und von hohem Nutzwert für die berufliche Laufbahn. Der UMCH-Campus sei auch hier beispielgebend. Deutlich wurde in den Gesprächen immer wieder, dass den Kliniken eine sehr intensive und enge Begleitung der Studierenden durch erfahrene Mediziner des Krankenhauses am Herzen liegt. Kein einfaches Reinschnuppern, sondern Einbindung in die medizinische Praxis am Patienten von Anfang an.

Der Campus Hamburg bietet ihnen die Möglichkeit, sehr früh und auf hohem Niveau Praxiserfahrungen zu sammeln. Die UMCH-Universitätsmedizin ist eine Niederlassung der staatlichen Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik Neumarkt am Mieresch (UMFST Neumarkt a. M.). Der Hamburger Campus ermöglicht ein qualifiziertes Medizinstudium in englischer Sprache ohne Numerus clausus, ohne Wartezeit und ohne ins Ausland ziehen zu müssen.

________________________

Quelle: Universitätsmedizin Neumarkt am Mieresch Campus Hamburg

Bild: Thomas Mones (Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie) am Krankenhaus Maria-Hilf Brilon beantwortete in Hamburg viele Fragen der Studierenden, hier die von Victoria Nissl aus Liechtenstein.

Fotocredit: Daniel Meier/UMCH