„Blutregen“ im Lädchen – Brilon Kultour zeigt das 101. Kunststück der Woche von Petra Deuke

„Blutregen“ im Lädchen – Brilon Kultour zeigt das 101. Kunststück der Woche von Petra Deuke

Mit „Blutregen“ von Petra Deuke zeigt Brilon Kultour das 101. Kunststück der Woche. Das Werk ist mittels Rakeltechnik entstanden. Die 62-Jährige aus Rüthen hat in einer Ausstellung in Hannover Bilder von Gerhard Richter in Rakeltechnik gesehen und war begeistert. Mit Kelle und Spachtel hat sie die Acrylfarbe auf die Leinwand aufgetragen. „Da sind so viele Schichten übereinander, teils nass in nass gezogen, und irgendwann kommt der Punkt zu erkennen, jetzt habe ich genug Schichten“, schildert die gelernte Bauzeichnerin begeistert.

Gezeichnet habe sie schon immer, aber mit dem Malen hat sie 2008 angefangen. In einer Jugendherberge auf Langeoog bei einer Gruppenreise. Seitdem malt sie mit Leidenschaft und probiert verschiedenste Techniken und Richtungen aus. Unter anderem in einer Kreativmalgruppe in Störmede bei der Künstlerin Leni Gehlen.

Hintergrundwissen zu Geschichte und Kunst erwirbt sie sich als Gasthörerin an der Uni Paderborn. Ihr Bild ist bis zum 9. Mai 2025 im Lädchen ausgestellt. Nebenan kann im Briloner Rathaus und im Museum Haus Hövener weiterhin die Ausstellung 100x Kunststück der Woche besucht werden.

__________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Bildtitel: Das Kunststück der Woche von Brilon Kultour „Blutregen“ von Petra Deuke

Bildnachweis: Petra Deuke