VHS Kurs in Brilon: Acrylmalen für Anfänger und Fortgeschrittene

Dieser Kurs ist perfekt für Einsteiger:innen, die sich kreativ austoben wollen, und für Fortgeschrittene, die ihren künstlerischen Horizont erweitern möchten. Das Malen mit Acrylfarben bietet eine Spielwiese für eine Vielzahl von Materialien und Techniken. Materialien können mitgebracht oder zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 7. Mai 2025, und findet an acht Abenden von 19 bis 21.30 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

