Frischer Frühjahrsgenuss: Mediterraner Kartoffelsalat mit Rucolapesto

Wenn der Winter langsam zu Ende geht und der Frühlingsbeginn nicht mehr lange auf sich warten lässt, sehnen wir uns nach allem, was die neue Jahreszeit mit sich bringt: leckere Salate, frische Kräuter, knackiges Gemüse. Genau die richtige Zeit für einen mediterranen Kartoffelsalat mit Rucolapesto, der all diese Zutaten in sich vereint. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH (KMG) verrät: „Festkochende Kartoffeln eignen sich am besten für einen Kartoffelsalat. Sie haben einen niedrigeren Stärkegehalt als mehligkochende Kartoffeln. Dadurch lassen sie sich gut in dünne Scheiben schneiden und schmecken zudem auch ‚al dente‘.” Wie der kulinarische Kurzurlaub in den Süden gelingt, und was diesen Salat so gesund macht, verrät die Kartoffel-Marketing GmbH.

Frühjahrsputz für Körper und Seele

Die knallige Farbkombination aus gelb-goldenen Kartoffeln, grünem Rucola, roter Zwiebel und Paprika macht direkt gute Laune. Sie ist nicht nur optisch ein Genuss, sondern auch ein echter Nährstoffkick. Die Kartoffeln liefern Vitamin C, das die Aufnahme des Eisens im Rucola begünstigt. Zusätzlich unterstützen die Bitterstoffe in der Salatpflanze den Körper beim Entschlacken und Entwässern. Zwiebeln und Paprika enthalten viele Antioxidantien, die das Immunsystem stärken und Entzündungen vorbeugen.

Mediterraner Kartoffelsalat mit Rucolapesto: So wird’s gemacht

Für den Kartoffelsalat mit Rucolapesto zunächst 500 Gramm festkochende kleine Kartoffeln in Salzwasser garkochen und abkühlen lassen. Tipp: Die Kartoffeln im Idealfall bereits am Vortag kochen.

Die Kartoffeln pellen und in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Kartoffelscheiben mit vier Esslöffeln Balsamico-Essig, vier Esslöffeln Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Rohrzucker anmachen. Die Basis für den italienisch inspirierten Kartoffelsalat einige Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.