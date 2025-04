Wie funktioniert das alles? Hier die Antworten zum Thema Stadtradeln 2025 in Brilon

Wie funktioniert das alles? Hier die Antworten zum Thema Stadtradeln 2025 in Brilon – Aktionszeitraum: 01.06 – 21.06.2025

Brilon: Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre geht das „Stadtradeln“ in Brilon in die nächste Runde! Bereits zum dritten Mal heißt es: In die Pedale treten, Kilometer sammeln und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Vom 1. Juni bis 21. Juni 2025 haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, aktiv mitzumachen – ob als Einzelperson oder im Team. Jeder geradelte Kilometer zählt und trägt dazu bei, die Mobilitätswende voranzutreiben und die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern. Im Folgenden werden die wichtigsten Projektinformationen beschrieben:

Was ist Stadtradeln?

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen – egal, ob man regelmäßig oder nur gelegentlich fährt. Jeder Kilometer zählt für den Klimaschutz, die Radverkehrsförderung und eine bessere Lebensqualität. Die wachsenden Teilnehmerzahlen der letzten Jahre zeigen: Immer mehr Menschen engagieren sich für nachhaltige Mobilität!

Wie funktioniert das Kilometersammeln?

Jeder geradelte Kilometer während der 21 Aktionstage kann online ins km-Buch eingetragen oder per STADTRADELN-App getrackt werden. Wichtig: Die Kilometer dürfen auch außerhalb Brilons gesammelt werden – Klimaschutz kennt keine Stadtgrenzen!

Wann findet das Stadtradeln statt?

Das deutschlandweite STADTRADELN läuft vom 01.05. bis 30.09.2025, jede Kommune wählt ihren eigenen Zeitraum. Brilon hat sich für den 01.06. bis 21.06.2025 entschieden.

Wer kann teilnehmen?

Mitmachen können alle, die in Brilon wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen. Es gibt keine Altersbeschränkung, allerdings benötigen Teilnehmende unter 16 Jahren das mündliche Einverständnis einer erziehungsberechtigten Person.

Wie kann ich teilnehmen?

Die Anmeldung erfolgt unter www.stadtradeln.de/registrieren. Man kann einem bestehenden Team beitreten, ein eigenes gründen oder einen Account aus dem Vorjahr reaktivieren.

Was zählt als Fahrt?

Jede zurückgelegte Strecke mit dem Fahrrad – unabhängig von Zwischenstopps. Auch Rundtouren mit identischem Start- und Zielort sind erlaubt.

Wie bilde ich ein Team?

Ein Team besteht aus mindestens zwei Personen. Einzelpersonen können dem offenen Team beitreten. Eine Teamgründung oder der Beitritt ist bis zum letzten Aktionstag möglich.

Wo finde ich die Ergebnisse meines Teams / meiner Kommune?

Die Ergebnisse werden unter www.stadtradeln.de/ergebnisse und www.stadtradeln.de/brilon veröffentlicht und sind während des gesamten Aktionszeitraums einsehbar.

Nach Ende des Aktionszeitraums werden die besten Teams und die besten Einzelteilnehmerinnen und -teilnehmer geehrt. Nähere Infos folgen in der nächsten Zeit.

Bei Fragen kann man sich unter [email protected] an das Orga-Team bei der Stadt Brilon wenden. Übrigens freut sich das Orga-Team auch über Tourenvorschläge oder Gruppenfahrten und geführte Touren, an denen im Aktionszeitraum eine Teilnahme möglich ist – also Termine und Vorschläge bitte gern melden ([email protected])!

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredits: Stadt Brilon