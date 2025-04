Willingen: Ready to ride? Die Saison hat begonnen! Bikepark, Green Trails, Kids Trails und die gesamte Bikewelt Willingen warten

Der kalte, aber schneearme Winter spielt den Mountainbikern in die Karten. Früh schon waren alle Wege und Trails frei von Schnee. Der Bikepark ist geöffnet, die Green Trails auch und die Mountainbikestrecken durchs Upland bis hinein ins Sauerland und Waldecker Land sind ebenfalls frei und gut befahrbar. Die Bike-Saison hat begonnen und das BIKE Festival wirft seine Schatten voraus.

MTB ZONE Bikepark Willingen

Früh schon konnten die Arbeiten im MTB ZONE Bikepark beginnen, um die Strecken fit zu machen für die neue Saison. Pünktlich zu den hessischen Osterferien liefen K1 Sessellift und Ettelsberg-Kabinenbahn schon für Mountainbiker. Der Bikepark wartet mit einigen Verbesserungen auf. So haben die Streckenbauer einen Punkt entzerrt, an dem mehrere Strecken aufeinandertreffen. Im unteren Bereich des Köhlerhagen, am Ende von Freeride, Flow Country, Flow Trail und Enduro Trail, haben sie die Kurven weiter in den Wald verlagert. Dadurch sind längere Geraden mit Tables und Doubles entstanden, die viel mehr Spaß machen.

Green Trails Willingen

Ebenfalls am Köhlerhagen und nicht weit von den Bikepark-Strecken entfernt liegen die neuen Strecken der Green Trails. Das ist Fahrspaß und Flow-Gefühl für diejenigen, die einfach entspannt mountainbiken und etwas Fahrtechnik üben wollen. Die Arbeiten an den Willinger Green Trails wurden im August vergangenen Jahres beendet. Vorhanden sind zwei Runden in 7 und 14 Kilometer Länge und insgesamt 643 Höhenmetern. Unter den insgesamt acht Streckenabschnitten befindet sich auch ein Uphill-Trail. Einige Höhenmeter könnt ihr euch sparen, indem ihr den K1 Sessellift benutzt. Nach Fertigstellung sollen die Green Trails das größte Trailparkprojekt Europas sein. Mit 200 Kilometern Trails, plus 200 Kilometern Verbindungswegen.

Das alles zu entdecken, dabei hilft die Green Trails App. Sie liefert Details und Bilder zu allen bereits fertiggestellten Trail-Bereichen. Einstiegspunkte und Anfahrtsbeschreibungen, erleichtern die Orientierung direkt vor Ort und helfen bei der Tourenplanung. Zudem gibt’s einen Ausblick auf den Planungsstand aller künftigen Trail-Bereiche.

Kids-Mountainbike-Netz

Für die Kinder gibt es etwas Neues: Die Kids Trails haben an einer Stelle eine Überarbeitung erfahren. Die schwarze Eichhörnchen-Tour über den Bikepark hat eine etwas leichtere Variante bekommen. Durch die Integration in den Green Trail entstand eine weniger herausfordernde Alternative. Wer sich mehr zutraut, wählt einen der Bikepark-Trails, vom Flow Trail bis zur Enduro.

Bikewelt Willingen

Im Upland war der Winter kalt und schneearm, in den Alpen schneereich. Darum nutzen viele Mountainbiker das Streckenangebot im nahe gelegenen Mittelgebirge, um für die neue Saison zu trainieren. Die Verantwortlichen haben alle Strecken geprüft und kommen zu dem Ergebnis: Alles ist gut befahrbar. Auch an dieser Stelle macht sich bemerkbar, dass der zurückliegende Winter arm an Unwettern war. Es waren nur wenige Arbeiten erforderlich.

Neu ist: Hochheide-Tour (Nr. 28) wurde mit einem kleinen Stück der Green Trails kombiniert. Gleich zu Beginn, zum Kennenlernen und Warmwerden. Danach können die Fahrer dann selbst entscheiden, ob sie über eine der Bikepark-Strecken oder den Green Trail weiterfahren möchte.

Bike Festival Willingen

Die Vorbereitungen auf das Shimano BIKE Festival Willingen vom 23. bis 25. Mai laufen auf Hochtouren. Neben bekannten und beliebten Klassikern wie das Scott Enduro Rennen oder den iXS Downhill Cup oder der Bosch eMTB Challenge, gibt es auch einige Neuerungen. So bekommt der BIKE Marathon eine neue Streckenführung. Der Shimano Gravel Ride hat nun 2 Streckenabschnitte mit Zeitmessung. Im Rahmen des Orbea Wild Rides wird die erst zweite Deutsche Meisterschaft im E-Enduro ausgefahren. eBike Marathon: In diesem Jahr kann der Bike Marathon erstmals auch mit einem eBike erlebt werden. Beim beliebten Kids Cup und der Lazer Junior Trophy können die jüngeren Fahrer auch dieses Jahr wieder erste Wettkampfluft schnuppern. Die größte MTB und EMTB Outdoor-Messe in Deutschland bildet das Herzstück der Veranstaltung. Aussteller präsentieren dort Neuheiten und locken mit attraktiven Messeangeboten. Mehr als 1.000 Bikes stehen den Besuchern kostenlos zum Testen zu Verfügung.

Der MTB ZONE Bikepark ist auch während der Festivaltage täglich geöffnet. Lediglich die Downhill Strecke und die Enduro sind für die Rennen zeitweise gesperrt. Erstmals gibt es an diesem Wochenende ein Festivalticket für zwei, beziehungsweise drei Tage. Erwachsene zahlen 66 Euro (statt 77 Euro) für zwei Tage oder 77 Euro (statt 106 Euro) für drei Tage. Die Preise für die Kindertickets betragen 41 Euro (statt 51 Euro) für zwei und 51 Euro (statt 70 Euro) für drei Tage.

__________________________

Quelle: Susanne Schulten / Tourist-Information Willingen

Bild: Green Trails in Willingen

Fotocredit: ©Green Trails