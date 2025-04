Eine musikalischen Zeitreise „As Time Goes By“ im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon am 10. Mai 2025

Brilon: Seit 1983 ist Tankred Schleinschock am Westfälischen Landestheater und hat seither als Autor, Regisseur und musikalischer Leiter Shows, Revuen, Musicals und musikalische Programme auf die Bühne gebracht, die das Publikum begeistern.

Mit „As Time Goes By“ nimmt er uns auf eine Zeitreise. Er öffnet seine Archive und holt die schönsten Schätze hervor. Unterhaltsam, mit Witz und Biss irgendwo zwischen Kabarett, Literatur und Rockmusik lassen wir die Zeit Revue passieren und präsentieren dabei noch einmal das Beste aus 40 Jahren. Bei aller Nostalgie blicken wir aber auch in die Zukunft und spielen Songs, die bisher noch nicht gespielt wurden, aber zu denen gehören, die man auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen möchte. Mit dabei neben einer Live-Band u.a. auch der Sänger und Gitarrist Patrick Sühl, der in den letzten Jahren in vielen Produktionen glänzte die auch bereits im Bürgerzentrum Kolpinghaus Präsentiert worden sind.

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Am Markt 4, Brilon Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Quelle: Besucherring Brilon e.V.

Fotocredits: „As Time Goes By“