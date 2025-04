Geschichten aus der Kiste – in der Stadtbibliothek Brilon

Brilon: Am Samstag, den 10. Mai 2025 lädt die Stadtbibliothek Brilon zur Vorlesezeit ein. Um 11 Uhr wird für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren die Geschichte „Benno Bär und Brummdidumm“ im Holztheater Kamishibai gezeigt. Was ist bloß mit dem Brummdidum los? Bär Benno will eigentlich wie jeden Abend Musik machen, doch seine Ziehharmonika klingt gar nicht gut. Zum Glück gibt es Freunde, die immer einen Rat wissen.

Kamishibai ist quasi „ein Bilderbuchkino ohne Strom“ und eignet sich hervorragend für das Vorlesen im kleinen Kreis. Deshalb sind die Plätze begehrt. Um Anmeldung wird unter Tel. 02961 / 794460 oder [email protected] gebeten.

