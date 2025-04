Tipp: Muttertags-Konzert des Musikvereins Rösenbeck am 11. Mai 2025 um 14:30 Uhr in der Schützenhalle

Tipp: Muttertags-Konzert des Musikvereins Rösenbeck am 11. Mai 2025 um 14:30 Uhr in der Schützenhalle / Ohrwürmer der Musikgeschichte / Kaffee und Kuchen in der Pause