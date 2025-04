Brilon: Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren

Brilon: Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren

Im Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Die Stadt Brilon lädt am Samstag, den 10. Mai 2025, um 11.15 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Rathaus mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ein. Die Veranstaltung wird an eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, insbesondere an die Opfer und die Leidtragenden erinnern. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Blasorchester Brilon unter der Leitung von Maximilian Böddicker.

Die Stadt Brilon kapitulierte bereits am 29. März 1945. Amerikanische Panzer rollten ein. Die Stadt wurde besetzt. Der damalige Stadtoberinspektor Johannes Martini, der Amtsinspektor Klemens Hoffmann und der Dolmetscher Brawender kamen mit der weißen Fahne aus dem Rathaus und übergaben die Stadt an den amerikanischen Kampfkommandanten Oberstleutnant Walter B. Richardson. Sie versicherten, dass kein Widerstand geleistet würde. Damit war der Zweite Weltkrieg in Brilon durch die Kapitulation beendet, der Not, Leid und persönliche Schicksalsschläge über weite Teile der Bevölkerung gebracht hatte. „Mir ist wichtig, an diese Zeit zu erinnern und aus der Vergangenheit zu lernen, den Frieden und die Menschlichkeit zu wahren und gemeinsam für eine friedliche Zukunft einzustehen.“, so Bürgermeister Dr. Bartsch.

Am 9. Oktober 2025 wird die Stadt in einer weiteren Veranstaltung dem Kriegsende gedenken. Das Ensemble OPUS 45, das in den vergangenen bereits zweimal erfolgreich in Brilon aufgetreten ist, wird mit dem Programm „80 Jahre Kriegsende – Dass ein gutes Deutschland blühe … Leben nach dem Kriegsende 1945 bis 1949“ im Bürgerzentrum gastieren.

__________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bilder: Brilon nach Bombenangriffen im Januar 1945

Fotocredit: Stadt Brilon / Stadtarchiv