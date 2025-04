Messinghausen: Wir feiern Jubiläum vom 31. Mai bis 02. Juni 2025 – 190 Jahre Schützen Messinghausen, ein Jubiläum zum Mitmachen

Liebe Schützenbrüder, liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, liebe Freunde und Gäste,

Wir feiern Jubiläum! Seit 190 Jahren besteht nun die Messinghauser Schützenbruderschaft und somit auch die schöne Tradition in Messinghausen Schützenfest zu feiern. Versetzt man sich zurück in die Gründungszeit der Bruderschaft, so war es zu diesen Zeiten für die Bewohner des Dorfes sicherlich nicht ohne weiteres möglich ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Im Verlauf der 190 Jahre von damals bis heute waren es immer wieder die verschiedensten Umstände, die Dorfgemeinschaft, Organisatoren und Verantwortliche vor immer neue Herausforderungen stellte. Teilweise, und das wissen wir alle aus der jüngsten Vergangenheit selbst, war das Feiern eines Festes gar nicht möglich. Was aber in all diesen Jahren seit dem ersten Messinghauser Schützenfest gleichgeblieben ist, ist die Tatsache das ein Schützenfest nur dann gelingen kann, wenn nicht nur die Festmusiken mit ihren stimmungsvollen Beiträgen, die Schützenbrüder durch zahlreiche Teilnahme an den Umzügen und der Vorstand durch die Organisation ihren Teil dazu beitragen, sondern das ganze Dorf mitmacht. Kein prächtiger Festumzug samt unserem beliebten Parademarsch, ohne Zuschauer die die Straßen säumen und deren Beifall das Königspaar umso mehr strahlen lässt. Kein spannendes Vogelschießen ohne Aspiranten für die Königs- und Königinnenwürde sowie ein interessiertes Publikum. Kein gelungenes Fest in der Schützenhalle ohne zahlreiche Besucher die die Halle füllen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Ebenso trägt auch das Schmücken des Dorfes und das Beflaggen der Häuser dazu bei, eine tolle Schützenfeststimmung aufkommen zu lassen. Wir rufen also alle auf: macht mit! Macht mit und tragt dazu bei, dass wir in Messinghausen wieder ein stimmungsvolles und freudiges Schützenfest und 190. Jubiläum feiern.

Vom 31. Mai bis 02. Juni 2025 findet das Patronats -und Jubiläumsschützenfest zum 190-jährigen Bestehen der Schützenbruderschaft in Messinghausen statt.

Erstmals mit unserem neuen Brauereipartner Veltins. Gemeinsam mit unserem Königspaar Lukas Leisse und Anke Düchting und unserem Kaiserpaar Theo und Bärbel Kappe laden wir herzlich ein, mit uns im Dorf und in unserer Halle am Hansenberg zu feiern. Die Sankt Vitus Schützenbruderschaft bedankt sich herzlich bei unserem Königspaar für das tolle Engagement während ihrem Königsjahr. Ebenfalls bedanken wir uns bei unserem Kaiserpaar für ihre 10-jährige Regentschaft, während der sie unsere Bruderschaft bei unzähligen Terminen fabelhaft repräsentiert haben.

Herzliche Gratulationen richten wir an unsere diesjährigen Jubelpaare und gedenken den leider bereits verstorbenen Jubelkönigen und Jubelköniginnen. In diesem Jahr sind 65-jährigers Jubelpaar Heinz Bunse (†) und Regina Bunse (†), 60-jähriges Jubelpaar Dr. Hans Kappe (†) und Bärbel Klingenhöfer, 50-jähriges Jubelpaar Josef Bunse (†) und Ilse Bunse (†), 40-jähriges Jubelpaar Dieter Mündelein und Marilies Mündelein und das 25-jährige Jubelpaar Jörg Schwindt und Judith Steiner-Wigge.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zur Schützenbruderschaft können am Schützenfestsonntag 15 Mitglieder geehrt werden. Allen gilt der Dank der Bruderschaft für ihren Beitrag zum Schützenwesen in unserem Dorf.

Da in diesem Jubiläumsjahr ein neuer Kaiser ermittelt wird, beginnt das Fest am Samstag früher wie gewohnt.

Ab 12:00 Uhr werden die Ständchen dargebracht. Um 15.30 Uhr ist Antreten auf dem Hüttenplatz. Nach der Gefallenenehrung am Ehrenmal auf dem Kirchberg, wird auf dem Schießplatz an der Schützenhalle der Kaiservogel aufgesetzt. Nach der Verabschiedung des noch amtierenden Kaiserpaares erfolgt das Kaiserschießen. Abends wollen wir dann das vorherige Kaiserpaar Theo und Bärbel und das neue Kaiserpaar im Rahmen der Kaiserproklamation gebührend ehren.

Sonntag findet um 9:30 Uhr das Schützenhochamt mit anschließender Prozession statt. Um 14:30 Uhr beginnt, als einer der Höhepunkte des Festwochenendes der große Festumzug mit unserem Königspaar und unserem neuen Kaiserpaar. Auch in diesem Jahr sind „Die Hochsauerländer“ aus unserem Nachbarort Hoppecke wieder unsere Festmusik. Zusätzlich wird der Musikverein Messinghausen den Festzug bereichern. Am Samstag und am Sonntag werden die Sassenberger Oldies vor dem Antreten auf dem Hüttenplatz und später in der Halle ebenfalls für Stimmung sorgen. Nach dem Aufmarsch zu Grußworten, Ehrungen und Königstanz auf dem Tanzboden der Schützenhalle, feiern wir zusammen mit unserem Königspaar den wichtigsten Schützenfesttag in unserer Schützenhalle.

Am Schützenfestmontag ist um 8:30 Uhr Dorfgemeinschaftsmesse in der Kirche und anschließend das Schützenfrühstück für alle Schützen in der Schützenhalle. Um 10:30 Uhr verabschiedet die gesamte Kompanie das amtierende Königspaar. Ab 10:45 Uhr wird dann ein neuer Schützenkönig ermittelt.

Liebe Schützenbrüder, traut es euch zu, den Vogel im Jubläumsjahr von der Stange zu holen und ein unvergessliches Jahr als Königspaar zu erleben.

Aus Anlass des diesjährigen Jubiläums gilt an allen drei Tagen die folgende Anzugsordnung für die Schützen: Weiße Hose, weißes Hemd, Schützenhut mit Eichenlaub und Gewehr!

Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren und Unterstützer, Unternehmen wie Privatleuten, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Bruderschaft haben und uns immer wieder zur Seite stehen. Ebenso bedanken möchten wir uns auch bei unseren Werbepartnern in den Medien und auf unserem Schützenfestplakat.

Liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, Euch möchten wir herzlich bitten, Eure Häuser zu beflaggen.

Liebe Schützenbrüder, von alt bis jung und von nah und fern, wir rufen euch dazu auf, macht mit, nehmt zahlreich an allen Festzügen, sowie an der Prozession am Sonntag teil. Ein großer Schützenzug, an dem man teilgenommen hat, bringt einem als Schützenbruder doch mehr Freude, als ein zu kleiner dem man vom Straßenrand zugesehen hat. Ebenfalls freuen wir uns auf schöne Stunden mit euch beim Feiern in und um die Schützenhalle.

Alle sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen mit der gesamten Dorfgemeinschaft ein tolles Schützenfest und 190-jähriges Jubiläum 2025 zu feiern und gemeinsam zu gestalten.

______________________________

Quelle: Fabian Becker, 2. Brudermeister, St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen 1835 e.V.

Fotocredit: Königspaar Lukas Leisse und Anke Düchting