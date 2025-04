Olsberg: Wieder Kupferabdeckung an Fußgängerbrücke gestohlen: – Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt

Olsberg. Erneuter Kupferdiebstahl an einer Brücke in Olsberg: Bislang unbekannte Täter haben die Kupferabdeckung auf dem Handlauf der Brücke zwischen Parkhotel und Olsberg-Touristik abmontiert und gestohlen. Die Tat wurde am Freitag, 25. April, bekannt. Erst vor wenigen Tagen wurden an der Fußgängerbrücke hinter der Konzerthalle zweimal die Kupferabdeckungen gestohlen. Die Stadt Olsberg hat für Hinweise, die zu dem Täter oder zu den Tätern führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Zudem hat die Stadtverwaltung Olsberg bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. „Solche Taten verursachen für die Allgemeinheit nicht nur finanziellen Schaden, sondern bringen auch erhebliche Unfallgefahren mit sich“, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Fischer. So können sich Passanten an den scharfkantigen Resten der Metallverkleidung Schnittverletzungen zuziehen. Die Abdeckung aus Metall soll das Holz des Handlaufs vor der Verwitterung schützen. Zwischenzeitlich hat das Team des Baubetriebshofs die scharfkantigen Reste des Bleches und der Schrauben entfernt.

Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 02962/90200 bei der Polizei zu melden.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Foto: Bislang unbekannte Täter haben die Kupferabdeckung auf dem Handlauf der Brücke zwischen Parkhotel und Olsberg-Touristik abmontiert und gestohlen. Die Stadt Olsberg hat für Hinweise, die zu dem Täter oder zu den Tätern führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Bildnachweis: Stadt Olsberg