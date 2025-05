VHS Brilon: Entspannungstraining am Abend – Kursbeginn am 5. Mai 2025

Die Teilnehmenden erlernen und üben Entspannungsübungen aus dem Autogenen Training und der Progressiven Muskelentspannung. Achtsamkeitsübungen, Geführte Meditationen, Atemübungen und Fantasiereisen runden das Kursangebot ab.

Der Kurs beginnt am Montag, 5. Mai 2025, und findet an sechs Abenden von 17.45 bis 19.15 Uhr in Brilon statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie auf www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Karolina Grabowska bei Pexels

