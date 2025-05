Premiere: Hobby-Horsing in Brilon – Sonntag,11.Mai 2025 auf dem Reiterhof Witthaut ab 14:00 Uhr

Brilon: Der Reitverein Brilon bietet auf seinem Reiturnier vom 9. bis 11.Mai 2025 den ganze Breite des Reitsports. Zu Dressur und Springen von A – S lädt der sehr aktive Verein Reiter und Zuschauer herzlich ein.. Beim Hobby-Horsing und beim Üben des Umgangs mit Ponys besteht Gelegenheit zum Schnuppern und sich dem anspruchsvollen Sport zu nähern.Hobby Horsing ist eine kreative und zugleich sportlich anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung, die dem echten Reitsport erstaunlich nahekommt. Auf einem Steckenpferd werden Bewegungsabläufe aus der Dressur oder dem Springreiten nachempfunden – ganz ohne echtes Tier, aber mit viel Präzision, Körperbeherrschung und Ausdruck. Die Sportart fördert sowohl die körperliche Fitness als auch die kognitiven Fähigkeiten: Kinder und Jugendliche müssen sich Bahnfiguren merken, Parcours einprägen und ihre Bewegungen mit Taktgefühl und Koordination umsetzen.

Bereits für Kinder ab etwa vier Jahren gibt es erste Turniere, bei denen niedrige Hindernisse von 20 cm übersprungen werden.

Mit wachsender Erfahrung und Können steigern sich die Anforderungen – bis hin zum sogenannten Mächtigkeitsspringen, bei dem über 1,50 m hohe Hindernisse überwunden werden. Dabei sind Ausdauer, Sprungkraft, Konzentration und Rhythmusgefühl entscheidend. Auch Disziplin, Regelverständnis und die Fähigkeit, sich auf Wettbewerbe vorzubereiten, werden gestärkt.

Ein großer Vorteil von Hobby Horsing ist seine Nähe zum klassischen Reitsport: Bahnfiguren, Ausrüstung wie Trensen oder Turnierkleidung, sowie die Struktur von Wettbewerben orientieren sich am Vorbild des Reitens mit Pferd. So bietet es eine ideale Vorbereitung und einen kindgerechten Einstieg in die Welt des Reitsports – spielerisch, sicher und zugleich ernsthaft sportlich. Weitere Information auf www.reitverein.brilon.de.

Quelle: Birgit Walters / Eckhard Lohmann

Fotocredit : Birgit Walters , Familienreitschule