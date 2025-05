Brilon: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch lädt Jugendliche zum Mitmachen beim Filmwettbewerb „Moviemaker – Zeig dein Dorf!“ ein

Brilon: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch lädt Jugendliche aus den 16 Briloner Dörfern und der Kernstadt zum Mitmachen beim Filmwettbewerb „Moviemaker – Zeig dein Dorf!“ ein. Bis zum 30. Juni 2025 können junge Menschen im Alter von 10 bis 16 Jahren ihren Kurzfilm von max. 3 Minuten Länge einreichen.

„Zeigt in Eurem Filmbeitrag, was Ihr an Eurem Dorf mögt. Zeigt die Besonderheiten, die Menschen und erzählt deren Geschichten. Dreht an coolen Orten. Eurer Kreativität ist keine Grenze gesetzt!“, so Dr. Bartsch.

Einzelpersonen aber auch Gruppen können teilnehmen und einen Film von max. 3 Minuten Länge einreichen. Es sind mehrere Wettbewerbsbeiträge pro Ortschaft erlaubt. Der Film sollte im Format MP4, MOV oder AVI bis zum 30. Juni 2025 auf der Webseite www.stadtarchiv-brilon.de/moviemaker hochgeladen werden. Die inhaltliche und technische Umsetzung des Themas und die Kreativität werden bewertet. Eine Prämierung der besten Filme wird durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch erfolgen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in einem angemessenen Rahmen veröffentlicht.

Es gibt wertvolle Preise zu gewinnen. Wichtig ist, dass die Urheberrechte gewahrt werden.

„Dieser Wettbewerb bietet auch eine schöne Gelegenheit, zusammen mit der Jugendgruppe des Dorfs der Frage nachzugehen, warum Ihr gerne in Eurem Ort lebt.“, so Bartsch weiter. Am Samstag, 24. Mai 2025, findet begleitend zum Wettbewerb eine „Moviemaker-Sprechstunde“ in der Stadtbibliothek Brilon statt. Der Medienpädagoge Dennis Böddicker steht den Jugendlichen von 10.30 bis 13 Uhr für alle Fragen rund um die Herstellung ihrer Filme zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich.

Der Filmwettbewerb der Stadt Brilon findet im Rahmen von „50 Jahre Kommunale Neugliederung 1975-2025“ statt. Vor 50 Jahren wurde das Amt Thülen aufgelöst und die bis dahin selbständigen Gemeinden wurden zur Stadt Brilon mit 16 Dörfern zusammengeführt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und die Bundesfreiwillige im Stadtarchiv Sara Wrede stellen den Wettbewerb vor.

Fotocredits: Bufdi Stadtarchiv