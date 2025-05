Saisonstart im Trailpark Winterberg: Anspruchsvolle Trails für Mountainbike-Enthusiasten prägen neue Ära – Startschuss am 1. Mai gefallen: Einladung zu einer Saison voller Herausforderungen und Naturerlebnis

Winterberg: Mit der Saison 2025 stellt der Trailpark Winterberg sein Angebot vollständig neu auf und setzt Maßstäbe für erfahrene Mountainbiker. Anspruchsvolle und naturnahe Strecken bieten fortgeschrittenen Fahrern ein unvergleichliches Fahrerlebnis – perfekt abgestimmt auf Technikliebhaber und Naturfreunde. Bereits am 30. April fand das Pre-Opening des Trailparks statt. Offiziell öffnete der Trailpark am 1. Mai seine Loops und Trails. Frisch gepflegte Strecken, neue Beschilderung und überarbeitete Linienführung erwarten die Biker. Helmpflicht, Schutzausrüstung und sichere Fahrtechnik sind dabei selbstverständlich. „Wir haben mit viel Herzblut daran gearbeitet, den Trailpark noch besser und vielseitiger zu machen – und sind stolz darauf, mit einem attraktiven Angebot in die Saison 2025 zu starten“, lädt Winterbergs Tourismusförderin Michaela Grötecke ein.

Trailpark-Neuheiten: Technischer Anspruch und Naturnähe

Die neue Saison bringt Innovationen mit sich: Vier Runden, gegliedert nach Schwierigkeitsgraden, darunter drei anspruchsvolle neue Trails im dunkelroten bis schwarzen Bereich. Diese Strecken sind geprägt von naturnaher Gestaltung und technischer Herausforderung. „Unser Ziel ist es, die Region für fortgeschrittene Mountainbiker noch attraktiver zu gestalten und gleichzeitig die Schönheit der Natur zu erhalten“, betont Timo Sommer, der bei der Winterberg Touristik für die Tourismusentwicklung Biken zuständig ist. Von flowigen Trails bis hin zu technischen Herausforderungen bietet der Park alles, was das Bikerherz höherschlagen lässt. Bereits bestehende Strecken wurden umfassend modernisiert, um Fahrspaß und Sicherheit zu steigern. Eine verbesserte Linienführung, optimierte Kurven und neue Beschilderungen sorgen für ein noch angenehmeres Fahrerlebnis und erleichtern die Orientierung. Zwei neue Trails ermöglichen zudem eine direkte Verbindung zum Bikepark Winterberg, jährlicher Schauplatz des „Dirt Master“ Bike-Festivals.

„Sürenberg Sause“ für Einsteiger und Familien

Im Trailpark Winterberg wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Sensible Naturräume wie geschützte Bergwiesen und Wasserschutzgebiete bleiben geschützt. Biotop-Hinweisschilder informieren Besucher über die Natur und fördern Rücksichtnahme. Auch Einsteiger und Familien kommen nicht zu kurz. Der leichte Trail „Sürenberg Sause“ bleibt erhalten und bietet Kindern und Anfängern die Möglichkeit, erste Erfahrungen auf einem Trail zu sammeln. „Wir freuen uns auf eine neue Saison voller spannender Trails und aufregender Events im Trailpark Winterberg. Mountainbike-Enthusiasten sind herzlich eingeladen, sich den Herausforderungen zu stellen und die Natur des Sauerlands zu genießen“, sagt Michaela Grötecke.

Alle weiteren Informationen finden Interessierte online über die Webseite www.winterberg.de

Quelle: Winterberg Touristik und Wirtschaft

Bild: Der Trailpark in Winterberg feierte am 1. Mai Saisoneröffnung und zeigt sich in einem völlig neuen Gewand mit anspruchsvollen Trails.

Fotocredits: © stephan_peters_design