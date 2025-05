Aktion Saubere Landschaft in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle. Ob das Bewusstsein der Menschen zu mehr Umweltschutz zugenommen hat?

Bei der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle sammelten Jugendliche und Erwachsene an Wegen und Straßenrändern den Müll auf. Einige Tage vorher hatte bereits eine Gruppe einige Plätze im Ort von Unrat beseitigt. Erfreulich, so Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann, neben den Erwachsenen haben sich auch Kinder an diesen Aktionen beteiligt. Von den Sammlern wurde positiv festgestellt, dass weniger Müll gesammelt werden musste.

Ob das Bewusstsein der Menschen zu mehr Umweltschutz zugenommen hat, wird sich bei der Aktion Saubere Landschaft im nächsten Jahr zeigen. Abgerundet wurde die Aktion bei Bratwurst, Süßigkeiten und kühlen Getränken.

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft