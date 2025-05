Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Bürgerversammlung in Brilon-Wald am 14. Mai 2025

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Bürgerversammlung in Brilon-Wald am 14. Mai 2025 120. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Ortsteil Brilon-Wald, Sonderbaufläche „Wohnen und Ferienwohnen“ Bebauungsplanes Brilon-Wald Nr. 4 „Sondergebiet Wohnen und Ferienwohnen“ findet am Mittwoch, 14. Mai 2025, um 17:30 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum in der “Alten Schule“ in Brilon-Wald die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt. ________________________________ Übergeordnetes Ziel der Stadt Brilon ist es, zukünftige bauliche Aktivitäten planungsrechtlich zu steuern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung – auch in den Ortsteilen – sicherzustellen. Im Ortsteil Brilon-Wald soll ein angemessenes Mischungsverhältnis zwischen einer Wohnnutzung und der Gästebeherbergung dauerhaft aufrechterhalten und zudem erreicht werden, dass verfügbare Wohnanlagen vorrangig für den allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen und nicht ausschließlich für Ferienwohnen genutzt werden. Für den Planbereich existiert noch kein Bebauungsplan, weshalb er aktuell dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen ist. Unter Beibehaltung des bestehenden Baurechts kann die Entwicklung des Wohnungsmarktes nicht gesteuert werden. Zur Realisierung des Vorhabens ist neben der Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes darum die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes erforderlich. Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden die Planentwürfe im Rahmen dieser Veranstaltung durch die Verwaltung vorgestellt und erläutert. Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Zu den Planungsabsichten kann Stellung genommen werden. Über diese Veranstaltung hinaus können Stellungnahmen insbesondere schriftlich, elektronisch per Fax (02961/794-108) oder per E-Mail ([email protected]) sowie mündlich zur Niederschrift (nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung) abgegeben werden. ________________________________ Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: AdobeStock 82395682 / Brisystem