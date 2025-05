Brilon Kultour präsentiert: „Umbra“ aus Island im Klangkosmos Weltmusik. Mystischer Folk und Balladen aus dem Land der Feen und Vulkane

Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon laden herzlich zu einem Konzert am Sonntag, 18. Mai 2025 in der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein. Das Konzert mit Umbra aus Island im Foyer Rathaus Brilon beginnt um 19.30 Uhr. Das isländische Ensemble Umbra (Insel) wurde 2014 von vier Musikerinnen gegründet, die eine Leidenschaft für alte und neue Musik verbindet. Von Anfang an bestand ihre Vision darin, eine eigene Musikwelt mit einem unverwechselbaren Klang und der Verbindung von alter, traditioneller und neuer Musik zu schaffen.

Das Repertoire des Ensembles umfasst spirituelle und weltliche mittelalterliche Melodien aus Island sowie traditionelle Lieder, die nach den Originalarrangements des Ensembles aufgeführt werden. Darüber hinaus haben sie isländische zeitgenössische Musik von einigen der bedeutendsten Komponisten des Landes im Repertoire.

Das Konzert wird durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh gefördert und von der Firma Condensator Dominit unterstützt. Der Eintritt ist frei – eine Spende vor Ort willkommen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Umbra aus Island im Klangkosmos Weltmusik

Fotorecht: Umbra