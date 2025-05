VHS-Brilon: XXL-Seifenblasen-Workshop für Kinder und Jugendliche

In diesem Vormittagsworkshop können sich Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren von den Riesenseifenblasen verzaubern lassen. Sie bauen ihre eigene Seifenblasen-Angel und lernen, wie man die Lauge herstellt. Außerdem bringen die Dozenten wunderbare Tricks für die filigranen Gebilde mit.

Der Workshop findet am Samstag, 17. Mai 2025, von 10 bis 12.15 Uhr und nur bei trockenem Wetter in Brilon statt. Grundschulkinder kommen bitte in Begleitung ihrer Eltern. Es entstehen zusätzliche Kosten für das Material.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 oder online auf www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Alexasfotos über Pexels

