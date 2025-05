Beliebtes Kochangebot Cook mal bleibt kostenfrei. Aktion des Freundes- und Förderkreises erfährt positive Resonanz

Brilon – Gute Nachrichten für junge Hobbyköche in Brilon: Dank der fortlaufenden Unterstützung des Freundes- und Förderkreises kann das beliebte Kochangebot „Cook mal“ auch in den nächsten Monaten kostenfrei im Kinder- und Jugendzentrum Alfred-Delp-Haus (ADH) in Brilon angeboten werden.

„Die Übernahme der Teilnahmekosten hat dazu geführt, dass viele Kinder das Kochangebot für sich entdeckt haben“, resümiert Britta Dohle, die neben ihrem Engagement im Freundes- und Fördererkreis das Kochangebot „Cook-Mal“ seit vielen Jahren begleitet.

Auch Nicolas Hilkenbach, Vorsitzender des Freundes- und Fördererkreises, ist begeistert: „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz. Dank der engagierten Unterstützung unserer Mitglieder werden wir auch in den kommenden Monaten den Kindern die kostenfreie Teilnahme am Kochangebot ermöglichen.“

Jeden Mittwoch von 16:30 bis 18:00 Uhr haben Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen, neue Rezepte auszuprobieren und den bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu erlernen. Das anschließende gemeinsame Essen bietet die Gelegenheit, die selbst zubereiteten Gerichte zu probieren und sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Normalerweise kostet die Teilnahme am Kochangebot 1,50 Euro pro Kind und Nachmittag. Durch die Unterstützung des Freundes- und Förderkreises entfällt dieser Beitrag weiter in den kommenden Monaten.

In den kommenden Wochen stehen abwechslungsreiche und beliebte Gerichte auf dem Speiseplan, von herzhaften Snacks wie Pizzabrötchen und Wraps bis hin zu Fischstäbchen, Gnocchi oder Frikadellen mit Beilagen. Die jungen Hobbyköche können sich auf eine vielfältige Auswahl freuen.

Die nächsten Termine und Gerichte:

21.05.: Würstchengulasch 28.05.: Pizzabrötchen

04.06.: Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffeln

11.06.: Gnocchi mit Tomatensoße

25.06.: Frikadellen in Tomatensoße mit Reis

02.07.: Wraps mit verschiedenen Füllungen

09.07.: Grillbuffet mit Salat und Gemüsedip

Da die Teilnehmerzahl pro Termin begrenzt ist und sich die Aktion großer Beliebtheit erfreut, wird eine frühzeitige telefonische Anmeldung unter 02961 / 3056 oder direkt im ADH empfohlen. Mit einer Mitgliedschaft im Freundes- und Förderkreis können interessierte Personen das Kinder- und Jugendzentrum in Brilon unterstützen, das als wichtige Anlaufstelle für junge Menschen dient. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft sowie eine Beitrittserklärung sind direkt im ADH erhältlich.

Quelle: Nicolas Hilkenbach, Vorsitzender des Freundes- und Fördererkreises des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus Brilon

Bild: Britta Dohle und Nicolas Hilkenbach vom Freundes- und Förderkreis sowie Burkhard Wiese, Hausleitung des Alfred-Delp-Hauses

Fotocredit: Freundes- und Fördererkreises des Kinder- und Jugendzentrums Alfred-Delp-Haus Brilon