Dr. Nordmann vom Gymnasium Petrinum Brilon erhält Honorarprofessur der FH Südwestfalen / Erste Honorarprofessur an den Fachbereich Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften der FH Südwestfalen verliehen

Da staunte der Leiter der Big Band nicht schlecht, als zur Probe nicht nur die Musikerinnen und Musiker erschienen, sondern auch der Rektor der Fachhochschule, Prof. Dr. Dr. Alexander Prange – und zwar in feierlicher Amtskleidung mit Doktorhut und Talar. Umso größer die Überraschung, als Professor Prange den Grund seines Besuchs nannte: Die Fachhochschule Südwestfalen ehrte ihren langjährigen Lehrbeauftragten und Leiter der Fachhochschul-Big Band, Dr. Elmar Nordmann mit der Verleihung des Titels Honorarprofessor.

Professor Prange würdigte den akademischen und beruflichen Werdegang Nordmanns, indem er zentrale Stationen seines Wirkens benannte. Nach seinem Studium der Schulmusik und Musikwissenschaft wurde Nordmann an der TU Dortmund promoviert. Er hatte Lehraufträge an der FH Münster und TU Dortmund und veröffentlichte im Bereich der Musikpädagogik. Besonders engagierte er sich für die musikalische Bildung in der frühen Kindheit. „Und mit diesem Thema wurde es spannend für uns“, so Rektor Prange. „Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt Elmar Nordmann unseren Fachbereich Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften mit dem Fach Musisch-ästhetische Bildung, eine ganz wichtige Aufgabe der Frühpädagogik“. Darüber hinaus hat Elmar Nordmann vor eineinhalb Jahren die Big Band der FH Südwestfalen gegründet und leitete diese mit großem Engagement.

Im Hauptberuf unterrichtet Nordmann am Gymnasium Petrinum in Brilon. So freute er sich besonders über die Gäste, die aus dem Sauerland angereist waren: Wolfgang Diekmann übermittelte als Vorsitzender des Schulausschusses die Glückwünsche der Stadt Brilon. Für das Gymnasium Petrinum gratulierte der ehemalige Schulleiter und langjährige Weggefährte Nordmanns Johannes Droste.

Sowohl der Rektor als auch die Prodekanin des Fachbereichs Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Prof. Dr. Denise Friedauer, brachten zum Ausdruck, dass mit der Verleihung des Ehrentitels die Hoffnung verbunden sei, dass der erfahrene Musiker weiterhin der Fachhochschule als Lehrbeauftragter und auch als Big Band-Leiter erhalten bliebe.

Info: Honorarprofessur

Hochschulen können Honorarprofessuren für besondere Leistungen in Forschung, Kunst, Lehre, künstlerischen Entwicklungsvorhaben und Kunstausübung erbringen, die den Anforderungen an hauptberuflichen Professorinnen und Professoren entsprechen. Die Verleihung setzt eine in der Regel fünfjährige Lehrtätigkeit voraus.

Quelle: Prof. Dr. Dr. Alexander Prange ,Rektor / Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn

Johannes Droste, Dr. Elmar Nordmann, Prof. Dr. Dr. Alexander Prange, Prof. Dr. Denise Friedauer, Wolfgang Diekmann (v. l. n. r.)

Foto: Arp Hinrichs