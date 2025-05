Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle: Maiandacht am Sonntag, 18. Mai 2025

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Maiandacht statt. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und Gäste für Sonntag, den 18. Mai 2025 herzlich eingeladen. Treffen ist am Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn um 10:30 Uhr. Nach einer kurzen Wanderung trifft man sich um 11:00 Uhr am Muttergotteshäuschen am Poppenberg. Hier findet dann eine kurze Maiandacht statt. Einige ehemalige KFD-Frauen möchten gerne an dieser jahrzehntelangen Tradition festhalten und würden sich über eine gute Beteiligung freuen.

Bericht/Foto: Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann