Tourismus Brilon Olsberg GmbH: Neues Outdoor Programmheft 2025

Auch in diesem Jahr legt die Tourismus Brilon Olsberg zusammen mit dem Kneipp-Verein Brilon-Olsberg ein Outdoor-Programm der besonderen Art auf.

Von Mai bis Oktober bieten die ausgebildeten Natur – und Kneippspezialisten über 80 Tagesveranstaltungen zu den fünf Elementen der Kneipp-Therapie, aber auch die beliebten Veranstaltungen an den Sauerland Seelenorten Brilon und Olsberg an.

Dazu zählen Wanderungen, Kräuterführungen, Entspannungsübungen oder auch kleine Workshops.

Die fest etablierten und wiederkehrenden Angebote, wie die Führungen am Philippstollen oder Besichtigungen der Ölmühle Brunskappel sind genauso beliebt wie die Veranstaltungen am Entenstall in Brilon-Alme. Die Tourismus Brilon Olsberg und der Kneipp-Verein Brilon Olsberg dankt den innovativen Natur- und Kneippspezialisten, die dieses schöne Programm erst möglich machen.

Um auch zukünftig ein solch interessantes Programm den Gästen und Einheimischen anbieten zu können, freuen sich sowohl der Kneipp-Verein, als auch die Tourismus GmbH über neue Mitwirkende. Wer sich angesprochen fühlt und mit einem eigenen Angebot oder einer Idee rund um die Themen Naturerleben oder Kneippanwendungen beitragen möchte, ist herzlich eingeladen sich bei der Tourismus Brilon Olsberg zu melden.

Die Programmhefte sind in den beiden Tourist-Informationen in Brilon und Olsberg und online unter www.tourismus-brilon-olsberg.de erhältlich. Daneben erfolgt die Verteilung der Programmhefte an über 400 Auslagestellen im gesamten Hochsauerlandkreis und darüber hinaus.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bildunterschrift (von links): Tobias Eisenhut, Geschäftsführer Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Melanie Mainzer, Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V., Sandra Dietrich-Siebert, 1. Vorsitzende Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V., Rüdiger Strenger, Geschäftsführer Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Foto: Tourismus Brilon Olsberg GmbH