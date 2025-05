Willkommen auf dem Gestüt Witthaut in Brilon – Großes Reitturnier vom 9. bis 11. Mai 2025 – Dressur bis zur Schweren Klasse, S-Springen mit Stechen

Brilon: Der Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e.V. lädt für den 09., 10. und 11.Mai 2025 ganztägig zu seinem großen Reitturnier auf das Gestüt Witthaut in Brilon ein. Die Pferde und das Reiten sind die Leidenschaft der 300 Vereinsmitglieder, die sich auf 6 Anlagen und viele private Ställe verteilen. Der Nachwuchs ist wichtig, deshalb gibt es auf dem Turnier Hobby Horsing zum Schnuppern und Ponys zum Kennenlernen des anspruchsvollen Sports. Freitagnachmittag werden alle besondere Freude haben, die an der Schweren Klasse im Dressurreiten Interesse haben. In dieser Königsdisziplin starten Mitglieder des eigenen Vereins auf selbst ausgebildeten Pferden in überörtlicher Konkurrenz.

Ein Vergnügen für jeden, der die Harmonie zwischen Pferd und Reiter liebt. Am Sonntagnachmittag endet das anspruchsvolle Turnier mit einem Springen der Klasse S mit Stechparkur. Vorstand und Mitglieder des drittgrößten Vereins im Sauerlandverband freuen sich auf guten Besuch. Kalte Getränke, Kaffee und Kuchen sowie heißes vom Grill werden den Gästen geboten. Ein Reitgeschäft rundet das Angebot ab und anregende Gespräche am Rande des Turnierplatzes sind wie jedes Jahr ein Anlass dabei zu sein. Nähere Information auf www.reitverein-brilon.de

Quelle: Reit- und Fahrverein Brilon und Umgebung e.V.

Bild: Vorstandsmitglied Julia Senge beim Reitturnier 2024

Videocredit: Brilon-Totallokal