Gemeinsam für Gudenhagen-Petersborn und Brilon-Wald – Kandidatinnen stellen sich vor

Gemeinsam für Gudenhagen-Petersborn und Brilon-Wald – Kandidatinnen stellen sich vor

Die Briloner SPD lädt am Freitag, den 16. Mai 2025, um 19.00 Uhr in das Gemeinschaftshaus Grün-Weiß in Petersborn ein. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und die stellvertretende Bürgermeisterin Ariane Drilling stehen bereit für Informationen und zum Austausch über aktuelle lokale Themen, vor allem solche, die Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle in besonderer Weise betreffen: Bauflächenentwicklung, Glasfaserausbau, medizinische Versorgung, Dorfentwicklung, Stärkung des Miteinanders u.v.a.m.. Im Zentrum der Versammlung wird die Vorstellung der Kandidatenliste für die Kommunalwahl im September stehen. Christof Bartsch hat bereits bekanntgegeben, dass er sich erneut zur Wahl als Bürgermeister stellt. Er wird seine Überlegungen dazu nahebringen und gleichzeitig Kathrin Ströthoff und Ariane Drilling als Ortsvorsteherkandidatinnen für Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und Brilon-Wald vorstellen. Beide werden zu ihren Zielen berichten und darlegen, wo sie ihre Schwerpunkte in beiden Dörfern für die nächsten Jahre sehen.

Selbstverständlich verbleibt genügend Raum zu Diskussion und Austausch. Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich eingeladen teilzunehmen, mitzudiskutieren, Anregungen zu geben und ein wenig Geselligkeit zu pflegen.

________________________________

Quelle: Dr. Christof Bartsch

Fotocredit: Dr. Christof Bartsch