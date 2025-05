Familienführung im Sauerland-Museum – Kindgerechter Zugang zur Regionalgeschichte

Hochsauerlandkreis. Am Sonntag, den 8. Juni, bietet das Arnsberger Sauerland-Museum um 16 Uhr wieder eine Familienführung an, die sich an Familien mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren richtet.

Gemeinsam erleben Kinder und Erwachsene die regionale Geschichte vor Ort. In der steinzeitlichen Höhle entdecken sie einen 80.000 Jahre alten Höhlenbären, im Mittelalter erfahren sie am eigenen Leibe, wie schwer ein Kettenhemd ist, und in der Klosterlandschaft hören sie die Geschichte des kleinen Novizen Markus, der aus seinem Alltag im kargen Kloster erzählt. Zum Abschluss basteln die Familien einen kleinen Ritter.

Die Ausstellungsführung kostet für Erwachsene 8 €, Kinder 4 € oder 18 € als Familienkarte (zwei Erwachsene plus Kinder), jeweils inklusive Eintritt und Bastelmaterial. Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de

Quelle: Karin Fischer, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Fotocredit: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de