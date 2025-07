Brilon-Wald: Einzug in die Schützenhalle am Samstagabend. Standing Ovation, unglaubicher Applaus – Emotionler Abschied und große Dankbarkeit an David Berndt und Laura Döring

Video: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de