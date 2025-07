Am Donnerstag, 17. Juli 2025 heißt es wieder live, umsonst und draußen. „The Robbie Experience“ auf dem Briloner Marktplatz

„ The Robbie Experience “ auf dem Briloner Marktplatz. Der Briloner Musik S ommer präsentiert die ultimative Robbie Williams Tribute Show

Am Donnerstag, 17. Juli 2025 heißt es wieder live, umsonst und draußen. Nach dem grandiosen Auftakt des MusikSommers lädt Brilon Kultour zum nächsten musikalischen Höhepunkt ein. Robbie Williams gehört zu den größten Entertainern unserer Zeit und ist spätestens seit seinem letzten Album „The Heavy Entertainment Show“ und den umjubelten Shows im Sommer 2023 wieder in aller Munde.

THE ROBBIE EXPERIENCE ist DIE beste und angesagteste Robbie Williams Tribute Show in Europa! „Robbie“ wird von Mario Nowack, Gewinner des RTL II Castings „My Name Is“, verkörpert. Im Jahr 2024 gewinnt die Coverband die SAT1 Primetime Castingserie „The Tribute – Battle of the Bands“.

Mario ist Deutschlands meistgebuchter Robbie Williams Impersonator und mittlerweile weltweit unterwegs. Er sieht nicht nur so aus wie Robbie, sondern klingt auch genauso. Und wer es nicht besser weiß, hat fast den Eindruck, das Original vor sich zu haben, denn auch Gestik und Mimik sind zum Verwechseln ähnlich. Die englischsprachigen Ansagen setzen seiner Performance die Krone auf und lassen selbst den größten Fan ins Zweifeln kommen.

Auch die energetische Live Band hat sich ganz dem Original verschrieben. In Sachen Optik und Sound orientiert sich die 7-köpfige Band zu 100% am Vorbild des britischen Superstars. THE ROBBIE EXPERIENCE fackeln eine atemberaubend explosive Show ab und liefern das perfekte „Robbie-Erlebnis“! LET THEM ENTERTAIN YOU!

Für das Open Air-Erlebnis von Brilon Kultour wird kein Eintritt erhoben, es wird unterstützt durch die Firma Egger, Mediacom, die Stadtwerke Brilon, die Warsteiner Brauerei, Firma REMBE und die Sparkasse Mitten im Sauerland. Beginn ist 19.30 Uhr auf dem Briloner Marktplatz. Für Speisen und Getränke sorgen die Teams vom Genuss-Truck um Michael Ester und von Oliver Czwikla-Werner. „Live, umsonst und draußen – viel Spaß auf dem Briloner Marktplatz“, wünscht Brilon Kultour.



________________________________