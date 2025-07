Sportpolitischer Abend mit MdB Bettina Lugk am 24. Juli 2025 in Brilon

Sportpolitischer Abend mit MdB Bettina Lugk am 24. Juli 2025 in Brilon

Was kommt vom 100 Mrd.-Paket der Bundesregierung in den Kommunen und bei den Sportvereinen an?

Welche Fördermöglichkeiten werden ggf. eröffnet?

Was kann zur Unterstützung des Ehrenamts geleistet werden?

Wo wäre eine bürokratische Entlastung für unsere Vereine hilfreich?

Fragen wie diese bewegen die vielen Ehrenamtlichen, die sich in unseren Sportvereinen engagieren. Und vielleicht fragen wir uns auch, welchen Mehrwert die Vereine vor Ort daraus ziehen könnten, wenn tatsächlich – wie zurzeit diskutiert – Olympische Spiele in Deutschland ausgetragen würden.

Auf Einladung von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ist am 24. Juli 2025 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Bettina Lugk zu Gast in Brilon. Sie möchte Informationen aus erster Hand geben und mit Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Sportvereine über all das ins Gespräch kommen. Natürlich können auch alle weiteren Fragen erörtert werden, die den Teilnehmern unter den Nägeln brennen.

Eingeladen sind alle, die sich für Fragen rund um die Entwicklung des Sports in Stadt und Dörfern interessieren. „Ich freue mich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fundierte und praxistaugliche Informationen und einen regen Austausch bei Stadionwurst und Kaltgetränken“, so Bürgermeister Dr. Bartsch.

Die Veranstaltung findet im Rembe-Sportpark , An der Jakobuslinde 38, statt.

, An der Jakobuslinde 38, statt. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 23.7.2025 via E-Mail an [email protected] gebeten.

_________________________

Text: Dr. Christof Bartsch

Fotocredit: BT-Büro Bettina Lugk