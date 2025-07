Ausbildungsabschluss 2025 bei der Stadt Brilon – Fünf engagierte Nachwuchskräfte können sich über erfolgreiche Ausbildung freuen

Ausbildungsabschluss 2025 bei der Stadt Brilon – Fünf engagierte Nachwuchskräfte können sich über erfolgreiche Ausbildung freuen

Der Bürgermeister der Stadt Brilon Dr. Christof Bartsch freut sich, fünf engagierten Nachwuchskräften herzlich zu ihren erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen zu gratulieren. Im Rahmen ihrer Ausbildung haben folgende Personen die Prüfungen erfolgreich bestanden: Sarah Hesse, Lätizia Jonassohn und Melina Stüttgen als Erzieherinnen, Phillip Nolte als Verwaltungsfachangestellter und Hendrik Pütter als Forstwirt.

„Sie haben in verschiedenen Bereichen der Stadt ihre Kompetenzen unter Beweis gestellt und starten nun Ihre berufliche Laufbahn“

„Ich freue mich sehr, dass drei von Ihnen als motivierte und qualifizierte Fachkräfte beim Arbeitgeber Stadt Brilon bleiben werden. Mit Ihrem frisch erworbenen Wissen können Sie an unterschiedlichen Stellen wichtige Impulse für die Entwicklung unserer Stadt setzen.“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch während einer Feierstunde. Auch Fachbereichsleiterin Ute Hachmann und Personalratsvorsitzende Rita Niehaus wünschten den Absolventinnen und Absolventen für die berufliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2026 bei der Stadt Brilon läuft derzeit bis Ende August.

Die Stadt Brilon als attraktiver Arbeitgeber mit sinnvollen Aufgaben und zahlreichen Perspektiven freut sich auf junge Menschen, die ihren Beitrag zur Gestaltung von Stadt und Dörfern an unterschiedlichen Stellen, wie in der Verwaltung, im Forst, in der Bibliothek oder in den Kindergärten leisten möchten.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Sarah Hesse, Phillip Nolte, Hendrik Pütter und Melina Stüttgen (vorne v.l.) mit der Personalratsvorsitzenden Rita Niehaus, Bürgermeister Dr. Bartsch und Fachbereichsleiterin Ute Hachmann (hinten v.l.; nicht auf dem Foto: Lätizia Jonassohn)

Fotocredit: Stadt Brilon