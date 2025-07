Nach über 49 Jahren engagiertem Einsatz: Ein Kapitel geht zu Ende – Abschied vom langjährigen Schwimmmeister Dietmar Michel

Nach über 49 Jahren engagiertem Einsatz verabschiedet sich Schwimmmeister Dietmar Michel zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand. Zunächst für alle Hallenbäder und Freibäder im Stadtgebiet Brilon zuständig, später ausschließlich für das Briloner Hallenbad und das Waldfreibad Gudenhagen, war Dietmar Michel über die ganzen Jahre hinweg nicht nur für die Sicherheit der Badegäste verantwortlich, sondern auch mit Herz und Seele dabei und stets ein kompetenter Ansprechpartner in den vielseitigen Situationen rund um den Bäderbetrieb.

Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Der neue Leiter der beiden städtischen Bäder ist kein Unbekannter. Ab dem 01.01.2026 wird Schwimmmeister Lucas Mitschke, langjähriger Mitarbeiter im Bäderteam, diese Position übernehmen.

Bürgermeister Dr. Bartsch sieht den Bäderbereich für die Zukunft gut aufgestellt: „Mit Schwimmmeister Dietmar Michel übergibt ein bekanntes Gesicht der Stadt Brilon zum Jahresende den Bäderbetrieb. Mit der frühzeitigen Weichenstellung ist eine gute Einarbeitung von Lucas Mitschke in diese verantwortungsvolle Position möglich. Dietmar Michel darf ich bereits heute für seinen jahrzehntelangen Einsatz rund um die Briloner Bäder, in denen er deren Entwicklung maßgeblich mitgeprägt hat, danken. Gleichzeitig wünsche ich Lucas Mitschke viel Erfolg für die Zukunft. Mit dieser Personalie untermauert die Stadt Brilon weiter ihren Weg, auch jungen Nachwuchskräften verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeiten zu übertragen und so die persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern.“

