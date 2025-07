NRW YoungStars Sportfest in Brilon / Größtes Sportfest der Region für Grundschülerinnen und Grundschüler

Am Mittwoch, 9. Juli 2025, fand in Brilon das größte Sportfest der Region für Grundschülerinnen und Grundschüler statt. Das Finale des NRW YoungStars-Wettbewerbs der Bezirksregierung Arnsberg wurde in den Briloner Sportstätten an der Jakobuslinde und im Hallenbad ausgetragen. Ca. 800 Kinder nahmen an diesem Tag an Wettkämpfen in Leichtathletik, Volleyball, Basketball, Turnen, Heidelberger Ballschule und Schwimmen teil.

Die Grundschule Thülen-Alme-Hoppecke hat Brilon im Schwimmfinale vertreten und war in dieser Disziplin als einziges HSK-Team am Start. Zwölf Kinder nahmen mit ihren Sportlehrerinnen Frau Menne und Frau Westrup teil.

„Es war toll, dass wir mit unserer Schwimmmannschaft nicht nur die Stadt Brilon, sondern auch den gesamten HSK vertreten durften. Unser Team musste sich mit einer sehr starken Konkurrenz, teils auch aus Vereinsschwimmerinnen und -schwimmern, messen. Trotzdem haben sich die Mädchen und Jungen nicht entmutigen lassen und haben ihr allerbestes gegeben. Am Ende hat es leider nur für Platz 12 gereicht, aber die Stimmung im Team war trotzdem super und alle waren stolz, dabei gewesen zu sein.“ so die Schulleiterin der Grundschule, Michaela Berlinger.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zeigte sich begeistert vom sportlichen Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler in allen Disziplinen. „Alle Schülerinnen und Schüler waren mit großem Eifer dabei. Das war beste Werbung für den Breitensport. Mit unseren sehr guten Briloner Sportstätten waren hervorragende Bedingungen für diese spannenden Wettkämpfe gegeben. Wir waren gerne Gastgeber dieses tollen Sportevents und freuen uns auf eine Wiederholung.“

Seit Schuljahresbeginn 2024/2025 wetteiferten Dritt- und Viertklässler aus über 400 Grundschulen zum 10. Mal um die Finalteilnahme des Youngstars-Wettbewerbs in Brilon.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Bürgermeister Dr. Bartsch mit einigen Teilnehmer/innen.

Fotocredit: Stadt Brilon