InstaHike auf dem Rothaarsteig – Naturerleben und Fotografie rund um Willingen

Kürzlich verwandelte sich die eindrucksvolle Landschaft rund um Willingen in eine große Freiluft-Bühne für Fotografierende sowie Natur- und Outdoor Begeisterte. Beim diesjährigen InstaHike auf dem Rothaarsteig begaben sich 15 Teilnehmende auf eine geführte Erlebniswanderung, bei der nicht nur die Bewegung an der frischen Luft, sondern vor allem der bewusste fotografische Blick auf die Natur im Mittelpunkt stand.

Das Format InstaHike kombiniert hierzu das klassische Wandern mit dem kreativen Moment des Teilens von ausdrucksstarken Naturmotiven: Gemeinsam unterwegs sein, besondere Perspektiven entdecken, diese fotografisch festhalten und live oder später in den sozialen Medien teilen – unter einem gemein- samen Hashtag.

Naturerlebnis auf jedem Kilometer

Um den Startpunkt der Wanderung zu erreichen, ging es mit der Sesselbahn am Ritzhagen zuerst hoch hinaus. Die Wanderroute führte dann vom Willinger Ortsrand bis zum geschichtsträchtigen Richtplatz. Weiter ging es über den Rothaarsteig bis zum Langenberg, mit 843 Metern der höchste Gipfel Nordrhein-Westfalens. Am Clemensberg öffnete sich der Blick weit über die Hochlagen des Sauerlands – ein perfekter Spot für Landschaftsaufnahmen. Über die weiten, fast schon mystischen Hochheideflächen ging es anschließend weiter zum Kyrillpfad, einem lebendigen Mahnmal für die Kraft der Natur. Seinen Höhepunkt fand der Tag am Ettelsberg, wo die Gruppe auf den Hochheideturm steigen durfte – ein besonderes Erlebnis, das mit einem spektakulären 360°-Panorama und einem eindrucksvollen Sonnenuntergang belohnt wurde.

Gemeinsames Erleben – vielfältige Perspektiven

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Rothaarsteigverein gemeinsam mit dem Sauerland-Tourismus und der Tourist-Information Willingen. Neben dem Wandern stand der Austausch im Mittelpunkt: über Fototechniken, Lieblingsmotive und Social-Media-Storytelling – ganz gleich ob mit professioneller Kamera oder Smartphone. „Der InstaHike verbindet das, was den Rothaarsteig ausmacht – Bewegung, Naturgenuss und Begegnung – mit den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation. Es geht darum, gemeinsam besondere Orte zu entdecken und durch Bilder und Geschichten in die Welt hinauszutragen. Die Begeisterung der Gruppe, das kreative Miteinander und die tollen Ergebnisse zeigen, welches Potenzial in diesem Format steckt“, so Katharina Schwake-Drucks, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim Fernwanderweg.

Quelle: Content-Agentur Textzeit | Ralf Hermann | 59955 Winterberg

Bild: Naturerlebnis pur erlebten die Teilnehmenden des InstaHike 2025 rund um Willingen.

Fotocredit: InstaHike3 (c) Joris Machholz