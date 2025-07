Dirk Wiese: Ein Jahr Politik hautnah miterleben – Freiwilliges Soziales Jahr im Deutschen Bundestag

Dirk Wiese: Ein Jahr Politik hautnah miterleben – Freiwilliges Soziales Jahr im Deutschen Bundestag

Für jungen Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die für ein Jahr Politik hautnah miterleben wollen, bietet der Seeheimer Kreis in der SPD-Bundestagsfraktion ab dem 1. September 2025 ein Freiwilliges Soziales Jahr im Deutschen Bundestag an.

Dazu erklärt Dirk Wiese, Mitglied im Deutschen Bundestag für den Hochsauerlandkreis und Mitglied des Seeheimer Kreises: „Bei einem FSJ im Bundestag ist man hautnah dabei, wenn die Entscheidungen von heute getroffen werden, die unser Leben von morgen bestimmen. Ein garantiert aufregender Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik und eine einzigartige Chance für junge Menschen aus dem Hochsauerlandkreis!“

Der Seeheimer Kreis in der SPD-Bundestagfraktion, eine sozialdemokratische Abgeordnetengemeinschaft im Deutschen Bundestag, bietet ab dem 1. September 2025 eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Berlin an. Dirk Wiese MdB unterstützt, dass sich auch junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren aus dem HSK bewerben.

Während eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Deutschen Bundestag in Berlin erleben junge Menschen hautnah den politischen Alltag auf Bundesebene mit. Als Teil des Teams des Seeheimer Kreises arbeitet die ausgewählte Bewerberin oder der ausgewählte Bewerber direkt mit Bundespolitikerinnen und -politikern zusammen, bereitet Inhalte vor, begleitet Termine, organisiert Veranstaltungen und unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit. Kein Tag ist wie der andere!

Dirk Wiese ist es wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Demokratie direkt mitzuerleben und Politik mitzugestalten.

„Der Seeheimer Kreis ist eine Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Abgeordnetenbüros. Die thematische Vielfalt, die dort zusammentrifft, ist besonders. Für junge Menschen aus dem Sauerland ist es eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen des politischen Betriebs zu blicken“, erklärt Dirk Wiese. Das Freiwillige Soziale Jahr umfasst 35 Arbeitsstunden pro Woche, 30 Urlaubstage und Bildungsurlaub. Es wird ein Taschengeld auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten gezahlt.

Bewerberinnen und Bewerber müssen zwischen 16 und 26 Jahren alt sein. Außerdem sollten sie Spaß an Teamarbeit haben und Neugier mitbringen. Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf sind bis zum 31. Juli 2025 an [email protected] zu richten. Weitere Fragen beantwortet das Team des Seeheimer Kreises gern unter 030 227 70035.

__________________________

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Fotocredit: Maurice Weiss