Erfolgreicher Start fürs Mountain View Hotel Willingen – Große Eröffnungsfeier vom 1. bis 3. August 2025

Willingen, Juli 2025 – Nach nur 15 Monaten Bauzeit hat das neue Mountain View Hotel Willingen seine Türen geöffnet und ist bereits erfolgreich in die Soft Opening Phase gestartet. Die ersten Gäste konnten mit durchweg positiver Resonanz begrüßt werden. Die offizielle Eröffnung des modernen 4-Sterne-Hotels wird vom 1. bis 3. August 2025 mit einem großen Festwochenende gefeiert, zu dem Einheimische und Gäste herzlich eingeladen sind.

Bauprojekt im Zeitplan mit regionaler Handschrift

Mit einem Investitionsvolumen von rund 16 Millionen Euro realisierte die Willinger Brauhausgesellschaft auf dem früheren Bahnhofsgelände in zentraler Lage ein Hotelprojekt, das neue Maßstäbe setzt. Die Bauzeit blieb trotz anspruchsvoller Koordination im geplanten Rahmen. Der Einsatz eines Generalunternehmens war dabei ein entscheidender Faktor für die zuverlässige Umsetzung. Wichtig war dem Bauherrn zudem die Einbindung regionaler Firmen: Insgesamt 16 Unternehmen aus einem Umkreis von 20 Kilometern waren an der Realisierung beteiligt. „Wir arbeiten gut und vertrauensvoll mit den heimischen Handwerkern und Firmen zusammen und wissen, dass wir uns auf unsere Partner verlassen können“, betont Geschäftsführer Gert Göbel.

Design, Nachhaltigkeit und Zielgruppenorientierung

Das Mountain View Hotel präsentiert sich als naturnaher, stilvoller Neubau mit 100 Zimmern und 200 Betten. Die Innenarchitektur ist geprägt von klaren Linien, warmen Farben, Naturmaterialien und alpinem Flair. Holz, Stein, hochwertige Stoffe und ein durchdachtes Lichtkonzept schaffen eine zeitlose Rückzugsatmosphäre mit exklusivem Blick auf den Willinger Ettelsberg.

Das Hotel richtet sich an Aktivurlauber, Familien, Gruppen und Tagungsgäste gleichermaßen. Neben Wander- und Radsportfans im Sommer sowie Wintersportlern bietet es mit sechs Tagungsräumen und moderner Ausstattung auch ideale Bedingungen für Seminare und Veranstaltungen. Im gastronomischen Bereich laden das öffentlich zugängliche Restaurant „Green Hill“ sowie die stilvolle Hotelbar „Blueberry“ mit Terrasse zum Verweilen ein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit: Eine Photovoltaikanlage mit 40 kWp, Luft-Wasser-Wärmepumpen, Pelletheizkessel, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern, EDV-gesteuerte Haustechnik und ein extensiv begrüntes Dach mit Regenwasserrückhaltung sorgen für eine ressourcenschonende Betriebsweise.

Starker Partner: BW Signature Collection by Best Western

Das Mountain View Hotel ist Teil der BW Signature Collection by Best Western und profitiert damit von der internationalen Vermarktung und Vertriebsstruktur der weltweit größten Hotelgruppe. Gleichzeitig bleibt es ein individuell geführtes Haus unter der Leitung von Stephanie Küttner, die auf ihre langjährige Erfahrung im Best Western Plus Hotel Willingen zurückblickt. Die Zugehörigkeit zur BWH Hotels Central Europe stärkt die Sichtbarkeit und Buchbarkeit im nationalen wie internationalen Markt.

Innovation trifft Erlebnis: Sandbox VR erstmals in Willingen

Ein Highlight ist die Integration der international erfolgreichen Sandbox VR Erlebniswelt. Sie bietet immersives Gaming mit Ganzkörper-Tracking, VR-Brillen und haptischen Westen – eine neue Dimension der Freizeitgestaltung in Willingen. Abenteuer wie „Squid Game“, „Star Trek“, „Deadwood Valley“ oder familienfreundliche Piratenspiele machen Sandbox VR zu einer der modernsten Attraktionen in der Region. Willingen ist damit einer der wenigen Sandbox-Standorte in Europa.

Touristischer Meilenstein für Willingen

Das Mountain View Hotel ist nicht nur architektonisch ein Gewinn. Es schließt eine Angebotslücke im Ort: In den vergangenen zehn Jahren haben rund 25 Gastgeber mit mindestens 10 Betten, seit 2006 sogar fast 50 Betriebe, ihren Betrieb eingestellt – hinzu kommen zahlreiche kleinere Unterkünfte. „Hier rückt ein neues, Angebot nach, das sich genau in das Marketingkonzept Willingens einpasst und den aktuellen Marktanforderungen entspricht“, ist Bürgermeister Thomas Trachte überzeugt.

Einladung zum Eröffnungswochenende

Vom 1. bis 3. August 2025 wird das neue Mountain View Hotel mit einem Festwochenende offiziell eröffnet. Alle Interessierten sind eingeladen, das Haus bei Hotelführungen, Musik, Kinderaktionen, Kulinarik und Sandbox VR selbst kennenzulernen.

Weitere Informationen: Mountain View Hotel Willingen

Das Mountain View Hotel Willingen befindet sich in zentraler Lage mit exklusivem Blick auf den Ettelsberg. Für rund 16 Millionen Euro ist auf dem ehemaligen Willinger Bahnhofsgelände ein 200-Betten-Hotel mit 100 Zimmern entstanden. Es richtet sich an Aktivurlauber im Sommer wie im Winter – darunter Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer – sowie an Tagungsgäste.

Das Haus ist im 4-Sterne-Segment angesiedelt und besticht durch eine naturnahe, regionale Gestaltung mit hochwertigen Materialien. Zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen zählen eine Saunalandschaft mit Panoramablick über Willingen, ein stylisches Restaurant mit moderner, regional interpretierter Küche (auch für externe Gäste geöffnet) sowie flexibel nutzbare Tagungsräume.

Durch die direkte Anbindung an den Bahnhof und der kurze Weg zum Ettelsberg verfügt das Hotel über eine erstklassige Lage. Der Ettelsberg ist Willingens Hausberg und einer der wichtigsten Freizeit- und Outdoor-Ziele der gesamten Region.

Das Mountain View setzt ein deutliches Zeichen für Innovationskraft und nachhaltige Tourismusentwicklung. Das Konzept zielt auf den wachsenden Trend zu klimafreundlichen, spontanen Kurzurlauben mit Aktivschwerpunkt in naturnaher Umgebung.

Das Mountain View Hotel ist Partner des Best Western Plus Hotels Willingen und zählt ebenfalls als BW Signature Collection by Best Western zur weltweit größten Hotelkette – mit bester Vernetzung – ein Pluspunkt, der auch auf den Erfolg des neuen Hotels einzahlt. Die Vermarktung erfolgt gemeinsam.

Sandbox VR

Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung im Mountain View Hotel bringt Sandbox VR erstmals seine wegweisende Virtual-Reality-Unterhaltung nach Willingen. Das international erfolgreiche Unternehmen aus Kalifornien zählt zu den weltweit führenden Anbietern standortbasierter VR-Erlebnisse.

In eigens ausgestatteten Spielräumen erleben Gäste eindrucksvolle Abenteuerwelten in voller virtueller Realität – ausgestattet mit VR-Headsets, Ganzkörper-Tracking und haptischen Westen. Ob Eintauchen in die Welt von Serienhelden, Science Fiction oder Fantasy-Abenteuer: Die Spieler bewegen sich frei im Raum und agieren als Team in dynamischen Spielszenarien.

Die Integration von Sandbox VR erweitert das Freizeitangebot des Hotels um eine außergewöhnliche Attraktion – ideal für Aktivurlauber, Gruppen und Tagungsgäste, die ein spannendes, modernes und wetterunabhängiges Erlebnis suchen.

Mit dieser Partnerschaft setzen das Mountain View Hotel und Sandbox VR gemeinsam ein Zeichen für innovative und erlebnisorientierte Freizeitgestaltung in der Region.

____________________________________

Quelle: REDAKTIONSBÜRO Susanne Schulten

Fotos: Mountain View Hotel Willingen