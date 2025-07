Sabine Knipschild neue Präsidentin im Lions Club Olsberg-Bestwig

Olsberg/Bestwig. Der Lions Club Olsberg-Bestwig hat eine neue Präsidentin: Sabine Knipschild übernimmt die Leitung des heimischen Lions Clubs von ihrem Vorgänger Dr. Marc Garbrecht. Neuer Vizepräsident ist Norbert Arens. Die turnusmäßige Ämterübergabe fand jetzt im Rahmen einer Feierstunde in Düsseldorf statt.

Zum Motto ihrer Präsidentschaft hat Sabine Knipschild ein Zitat von Mahatma Gandhi gewählt: „Sei die Veränderung, die Du in der Welt sehen willst.“ In verschiedenen Projekten werden die Lions aus Olsberg und Bestwig zu solchen Veränderungen ihren Beitrag leisten – passend zum Motto der weltweiten Lions-Organisation: „We serve – wir dienen.“

Denn auch in diesem November werden die heimischen Lions wieder ihren beliebten Adventskalender verkaufen. Grund zur Freude haben dabei nicht nur die Gewinner der attraktiven und hochwertigen Preise, die sich hinter den 24 „Türchen“ des Adventskalenders verstecken: „Mit dem Reinerlös fördern wir eine Fülle von sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Projekten – vor allem solche, die Kindern und Jugendlichen in der Region zugutekommen“, so die neue Clubpräsidentin Sabine Knipschild. Für den April kommenden Jahres ist zudem ein Benefizkonzert in der Linie 73 in Bigge vorgesehen – nähere Infos folgen.

Ebenso beteiligen sich die Lions aus Olsberg und Bestwig im November am bundesweiten Vorlesetag in heimischen Kindergärten. Im kommenden Frühjahr findet in Zusammenarbeit mit Schulklassen aus der Region wieder eine Pflanz-Aktion zur Wiederaufforstung der Wälder statt – Naturschutz „zum Anpacken“ und Umwelt-Pädagogik gehen hier Hand in Hand.

Mehr Infos zum Lions Club Olsberg-Bestwig gibt es zudem unter www.olsberg.lions.de online.

____________________________

Quelle: Jörg Fröhling

Foto: Sabine Knipschild ist neue Präsidentin im Lions Club Olsberg-Bestwig. Sie übernahm das Amt von Dr. Marc Garbrecht.

Bildnachweis: Lions Club Olsberg-Bestwig