Wie tickt Landratskandidat Thomas Grosche? Wie. Was. Wo. Brilon-Totallokal blickt über die Schulter des Kandidaten. Sehen Sie hier den Trailer zur Serie. Blick in die Zukunft, was ist zu tun? Ein spannendes Projekt! Brilon-Totallokal begleitet den Landratskandidaten Thomas Grosche auf seinen Tripp´s durch das Hochsauerland. Wir geben Ihnen einen Einblick, was der Beruf einen Landrates so mit sich bringt. Spannend, ein Blick hinter die Kulissen, z.B. im Krankenhaus, Seniorenwohnheimen, Kinder-Tagestätten, in Industriebetrieben, Rettungsdiensten, landwirtschaftlichen Betrieben, Museen, ganz privat, seine Hobbys, beim Schützenfest, und und und … Seit Ende März wird gefilmt, die Aktivitäten werden bis zum Wahlabend am 14. September 2025 begleitet. Dienstbesprechungen: Wir nahmen an wichtigen Besprechungen teil, um Einblicke in die Entscheidungsfindung und aktuelle Themen zu erhalten.

Öffentliche Auftritte: Wir filmten Thomas Grosche bei Reden oder Ansprachen auf Veranstaltungen, um seine Interaktionen mit der Gemeinde zu zeigen.

Vor-Ort-Besuche: Wir begleiteten ihn bei Besuchen von Schulen, Krankenhäusern oder gemeinnützigen Einrichtungen, um die direkte Verbindung zu den Bürgern darzustellen.

Bürgerdialoge: Veranstaltungen, bei denen der Landratkandidat mit Bürgern diskutiert, um deren Anliegen direkt zu hören und darauf zu reagieren.

Projektbesichtigungen: Wir filmten den Landratkandidaten bei der Inspektion von Infrastrukturprojekten oder Umweltschutzmaßnahmen, um Fortschritte und Herausforderungen zu beleuchten.

Hinter den Kulissen: Zeigt die Vorbereitungen und das Team hinter dem Landrat, um seine persönliche Seite und das Engagement seines Teams zu präsentieren.

Interviews: Kurze Interviews mit dem Landratkandidaten sowie mit Bürgern oder Mitarbeitern, um verschiedene Perspektiven und Meinungen einzufangen.

Soziale Medien: Clips und Eindrücke für Social-Media-Beiträge, um die Reichweite zu erhöhen und die Aktivitäten in Echtzeit zu dokumentieren.

Tag im Leben: Eine „A Day in the Life"-Dokumentation, die einen typischen Arbeitstag des Landrats abbildet, um die Vielfalt seiner Aufgaben zu zeigen.

Eine „A Day in the Life“-Dokumentation, die einen typischen Arbeitstag des Landrats abbildet, um die Vielfalt seiner Aufgaben zu zeigen. Feedback-Interviews: Interviews nach verschiedenen Aktivitäten, zur Besprechung was gut lief und welche Herausforderungen gemeistert wurden. Durch diese Ansätze können wir Ihnen ein umfassendes Bild der Aktivitäten des Landratskandidaten vermitteln. Sie dürfen gespannt sein … _________________________ Quelle: Brilon-Totallokal / Ulrich Trommer

Videos und Schnitt: Ulrich Trommer