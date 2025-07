Brand eines Baggers im Briloner Industriegebiet

Die Feuerwehr Brilon hat am Dienstagmorgen (18.07.2025, 4:17 Uhr) einen Brand in einem Industriebetrieb in der Balgert gelöscht. Auf einem Holzlagerplatz war ein Bagger in Brand geraten. Das Feuer konnte unter Einsatz von schwerem Atemschutz schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Rundholzlager wurde damit verhindert.

15 Feuerwehrleute des Löschzuges Brilon waren rund zwei Stunden im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.