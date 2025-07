CDU Altenbüren stellt personelle Weichen für Kommunalwahl 2025

Altenbüren. Die CDU Altenbüren zeigt sich gut aufgestellt für die Kommunalwahl 2025: In der jüngsten Mitgliederversammlung des Ortsverbands wurden wichtige personelle Entscheidungen getroffen und aktuelle politische Themen intensiv diskutiert.

Ein zentrales Thema war die Nominierung der Kandidaten für die Wahl am 14. September 2025. Das langjährige Stadtratsmitglied Manfred Göke kündigte an, erneut für den Wahlbezirk Altenbüren / Esshoff kandidieren zu wollen. Göke gehört dem Briloner Stadtrat seit 2009 an und möchte seine erfolgreiche Arbeit für Altenbüren und die Stadt Brilon fortsetzen. Werner Hohmann wurde als sein Direktvertreter nominiert. Beide Bewerbungen fanden breite Zustimmung – die Versammlung wählte die Kandidaten einstimmig. Auch für die Ortsvorsteherposten wurden Vorschläge gemacht: Volker Dietrich soll in Altenbüren antreten, Holger Forsboom kandidiert für Esshoff.

Neben den personellen Fragen standen turnusgemäß die Vorstandswahlen des Ortsverbands auf der Tagesordnung. Manfred Göke wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Werner Hohmann. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Karola Aufmkolk-Becker (Schriftführerin), Verena Ridder (stv. Schriftführerin), Udo Göke (Kassierer), Tobias Hartmann (stv. Kassierer), Birgit Thiele, Theo Wiepen und Peter Göke (Beisitzer/in).

Ein Höhepunkt der Versammlung war der Bericht des Vorsitzenden, in dem aktuelle politische Themen auf Orts- und Stadtebene beleuchtet wurden. Besonders intensiv wurde über die geplanten Windkraftanlagen diskutiert – insbesondere über die gesetzlich vorgesehene Bürgerbeteiligung an den Erlösen. Die Anwesenden äußerten sich unzufrieden mit der bisherigen Vorgehensweise der Stadt Brilon. Ein Fragenkatalog an den Bürgermeister soll nun Klarheit schaffen.

Ein weiteres Thema war das Linienbestimmungsverfahren zur B 7n, zu dem der Ortsverband eine eigene Stellungnahme erarbeiten wird. Berichtet wurde zudem über den Straßenausbau der Hüttenstraße und Warenbergstraße und den geplanten Radweg entlang der Elmerborg, der in 2025 gebaut werden soll.

Niklas Frigger, Stadtverbandsvorsitzender der CDU Brilon und CDU-Bürgermeisterkandidat, war ebenfalls zu Gast. In seiner Rede betonte er, dass die CDU personell wie inhaltlich gut aufgestellt ist.

Er hob die Bedeutung eines starken Teams vor Ort hervor und stellte zentrale Themen für die bevorstehende Kommunalwahl vor. Zum Abschluss berichtete Kreistagsmitglied Wolfgang Diekmann über aktuelle Entwicklungen im Hochsauerlandkreis – darunter zum Notarztstandort in Altenbüren sowie zur Tempo-30-Diskussion für die Ortsdurchfahrt.

Quelle: Werner Hohmann, CDU-Ortsverband Altenbüren

Foto: Der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Altenbüren mit Niklas Frigger und Wolfgang Diekmann.