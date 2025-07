Peter Liese: Sicheres Badevergnügen in Südwestfalen / Alle Seen schneiden bei Prüfung auf Basis von EU-Badegewässer-Richtlinie ausgezeichnet ab

„In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen. Viele Menschen fahren allerdings nicht in ferne Länder, sondern bleiben in unserer Region. Doch auch in unserer Heimat gibt es tolle Freizeitmöglichkeiten. Insbesondere die Seen ziehen jetzt im Sommer viele Gäste an. Einem sicheren Badevergnügen steht dabei nichts im Weg“, erklärt der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese.

Alle Seen im Hochsauerlandkreis, der Hennesee bei Meschede, der Diemelsee bei Marsberg, der Sorpesee bei Sundern, der Hillebachsee bei Winterberg und der Esmeckesee bei Eslohe, schneiden ausgezeichnet ab.

„Eine Fahrradtour zum Hennesee und eine Erfrischung im kühlen Nass sind für mich in jedem Sommer ein Highlight. Ich freue mich, dass wir alle unsere Seen auch aufgrund der guten Wasserqualität nutzen können“, betont Peter Liese.

Die EU-Badegewässer-Richtlinie wurde eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. Gemäß dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die Wasserqualität ihrer Badegewässer überwachen und sicherstellen, dass sie den geltenden Standards entsprechen. In Nordrhein-Westfalen wird dies vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) koordiniert. Das LANUV führt regelmäßige Untersuchungen durch, um die Wasserqualität der Badeseen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie den strengen Anforderungen entsprechen. Das LANUV bietet auf seiner Website eine umfassende Auflistung aller Badegewässer in Nordrhein-Westfalen einschließlich detaillierter Informationen zu jedem Gewässer, aktuellen Messwerten und Bewertungen. Dadurch sollte dem sommerlichen Badespaß nichts mehr im Wege stehen.

Den Link zur Website des LANUV Auflistung der Badegewässer in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier: https://www.badegewaesser.nrw.de/

Quelle: Dieter Berger, Europabüro für Südwestfalen, Meschede

Fotocredit: Europabüro