Neues Aus- und Weiterbildungszentrum – Oventrop zieht mit Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon

Neues Aus- und Weiterbildungszentrum – Oventrop zieht mit Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon

Das heimische Familienunternehmen Oventrop ist in den vergangenen Wochen mit seiner Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon umgezogen. Dort soll künftig ein modernes Aus- und Weiterbildungszentrum entstehen, in dem das Unternehmen die Fachkräfte von morgen aus- und weiterbildet. Bei einem gemeinsamen Besuch von Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Wirtschaftsförderer Thomas Becker und Vertretern der Unternehmensinitiative Big6 stellte Oventrop nun die neuen Räumlichkeiten vor.

Aus der Oventrop Geschäftsleitung begrüßten Michael Scheller und Reinhard Kleyna Bürgermeister Bartsch und die Vertreter der Big6 in der neuen Lehrwerkstatt.

,,Wir Oventroper konzentrieren unsere Unternehmenstätigkeit hier im Sauerland auf den Standort Brilon. Mit dem Umzug der Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon schaffen wir bereits jetzt die Voraussetzungen, um weiterhin attraktive Ausbildungsplätze anbieten zu können. Die neue Lehrwerkstatt soll die Keimzelle für ein Aus- und Weiterbildungszentrum sein, das wir in den kommenden Jahren in Brilon für die gesamte Oventrop Gruppe errichten wollen.“

Mit dem Umzug der Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon lernen die Auszubildenden künftig direkt am Hauptproduktionsstandort des Sauerländer Familienunternehmens.

Damit schafft Oventrop in der Ausbildung einen direkten Bezug zur betrieblichen Praxis. Rund um die neue Lehrwerkstatt soll in den kommenden Jahren ein modernes Aus- und Weiterbildungszentrum entstehen, in dem Oventrop attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Beschäftigen anbieten will. Mit derzeit neun Ausbildungsberufen und vier kooperativen bzw. dualen Studiengängen und rund 60 Auszubildenden und Studierenden ist Oventrop einer der größten Ausbildungsbetriebe im Sauerland.

Zu Beginn des Jahres hatte Oventrop angekündigt, den bisherigen Stammsitz des Unternehmens in Olsberg aufzugeben und alle Unternehmensaktivitäten in Deutschland am Standort in Brilon zusammen zu fassen. Der Umzug soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

____________________________

Quelle: Oventrop GmbH & Co. KG, ppa. Dr. Christian Rohrlack / Global Director Commercial Excellence & Marketing