Dirk Wiese: Jetzt bewerben – Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese informiert: „Euer Heute, unser Morgen – wie gestalten wir Generationengerechtigkeit? – Das ist der Titel des diesjährigen Jugendmedienworkshops im Deutschen Bundestag – ein Workshop für politik- und medieninteressierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren vom 2. bis 8. November 2025.

Der Deutsche Bundestag lädt gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Verein Jugendpresse Deutschland 25 politik- und medieninteressierte Jugendliche zu einem einwöchigen Workshop nach Berlin ein.

Unter der Schirmherrschaft der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Josephine Ortleb, erwartet die Jugendlichen ein spannendes und abwechslungsreiches Workshop-Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt. Sie werden sich unter anderem kritisch mit dem politisch-parlamentarischen Geschehen auseinandersetzen, Abgeordnete zu Gesprächen treffen, mit Mitgliedern verschiedener Ausschüsse diskutieren und sich mit Fachleuten zum Workshop-Thema austauschen. Die Jugendlichen setzen dabei nach ihren Interessen eigene inhaltliche Schwerpunkte und gestalten ein journalistisches Online-Dossier mit Text-, Audio-, Video- oder Social-Media-Beiträgen.

Die Kooperationspartner möchten mit dem Workshop Jugendliche mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Hintergründen und Perspektiven erreichen.

„Der Jugendmedienworkshop ist eine spannende Möglichkeit für alle Jugendlichen, die Erfahrungen im politischen Journalismus sammeln wollen. Das Programm ist vielfältig und bietet einmalige Chancen einen Einblick in den politischen Alltag in Berlin zu bekommen. Ich kann Interessierten nur empfehlen sich zu bewerben.“, so Dirk Wiese.

Interessierte können sich vom 14. Juli bis zum 10. August 2025 unter der Internetadresse https://jugendpresse.de/projekte/bundestag bewerben.

Quelle: Team Dirk Wiese

Fotocredit: Maurice Weiss