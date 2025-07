Digitale Räume sicher erkunden: Grundschulkinder aus der Stadt Olsberg trainieren für die mediale Zukunft

Olsberg/Bigge. Wie können sich Kinder sicher im digitalen Raum bewegen? Wie lernen sie, sich selbst zu schützen und respektvoll mit anderen umzugehen – online wie offline? Mit diesen Fragen setzten sich Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Stadt Olsberg im Rahmen des Medienpräventionsprojekts „Social Network Training“ auseinander. Ein besonderer Moment war der Besuch von Bürgermeister Wolfgang Fischer, der sich Zeit nahm, junge Teilnehmende des Projektes persönlich zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Mit sichtlicher Neugier und einer Portion Aufregung empfingen die Kinder der St.-Martinus-Grundschule Bigge jetzt Bürgermeister Fischer in ihrer Schule und berichteten begeistert, was ihnen aus dem Projekt besonders im Kopf geblieben war: etwa, warum man persönliche Daten nicht einfach teilt – oder wie man klar „Nein“ sagen kann, wenn eine Situation unangenehm wird. Wolfgang Fischer zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen: „Die Kinder haben nicht nur gelernt, wie sie sich im Netz schützen können, sondern auch, wie wichtig gegenseitiger Respekt und ein gutes Miteinander sind – in der digitalen Welt wie im Klassenzimmer.“

Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse und ermutigt in kindgerechter, spielerischer Form dazu, eigene Grenzen wahrzunehmen, einen inneren Kompass zu entwickeln und das digitale Umfeld kritisch zu hinterfragen. Übungen zur Wahrung der Privatsphäre und zur selbstbewussten Kommunikation von Grenzen helfen dabei, den Alltag im Internet ebenso wie im Schulumfeld verantwortungsvoller zu gestalten und sensibilisieren für den Umgang mit kritischen Situationen. Eine wichtige Botschaft in diesem Kontext: „Du bist nicht alleine“ – so werden die teilnehmenden Kinder ermutigt sich mit ungewöhnlichen oder schwierigen Erfahrungen an qualifizierte Ansprechpersonen in ihrer Schule zu wenden.

Yao Houphouet, Projektleiter, erklärt: „Kinder wachsen heute in einer digitalen Welt auf, die sie mit Inhalten überflutet – oft ohne Schutz, oft ohne Vorbereitung. Es braucht eine frühzeitige Förderung von Kompetenzen zur gesunden Abgrenzung von gefährdenden Inhalten und Kontakten im Netz, aber auch für einen achtsamen Umgang miteinander.“

So liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Stärkung der Klassengemeinschaft: Kinder erfahren durch das Training wie wertvoll es ist, aufeinander zu achten und zusammenzuhalten, statt übereinander zu lästern oder sich gegenseitig auszulachen. Dadurch wird das soziale Miteinander gestärkt – eine wichtige Basis für kommende Herausforderungen in der Schule und im Netz. Bürgermeister Wolfgang Fischer betont die Bedeutung solcher Projekte für die Zukunft der Kinder: „Digitale Medien sind aus dem Alltag unserer Kinder nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie neben den technischen Fertigkeiten vor allem lernen, verantwortungsvoll mit ihrer eigenen Privatsphäre, ihrer Person und den Rechten anderer umzugehen. Nur so können sie die Herausforderungen der digitalen Welt sicher meistern und sich selbst sowie andere schützen.“

Das Projekt ist Teil der „Youth and Arts“-Initiative, gefördert durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW, die Sparkasse Mitten im Sauerland und die Stadt Olsberg. Durchgeführt wurde das Projekt für die Grundschulen in Zusammenarbeit mit der Stadt Olsberg, dem Ensible e.V. und der KardinalvonGalenSchule, der Franziskus-Grundschule Bruchhausen sowie der St.-Martinus-Grundschule Bigge.

Wie sich ein positiveres Miteinander gestaltet, zeigte sich auch im Rahmen des Fotoprojekts „Stille Freunde“: hier setzten sich die Kinder der St.-Martinus-Grundschule Bigge künstlerisch mit dem Thema Freundschaft, Toleranz und Vielfalt auseinander. Ihre Arbeiten werden derzeit im Rathaus der Stadt Olsberg, in der Sparkasse sowie in den Geschäften der Innenstadt im Rahmen der diesjährigen Jugendkunstgalerie ausgestellt und sind dort noch bis zum 25. August zu sehen.

________________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Beim Medienpräventionsprojekt „Social Network Training“ lernten die Grundschulkinder in der Stadt Olsberg, wie man sich sicher im digitalen Raum bewegt.

Bildnachweis: Ensible e.V.