Ämterübergabe des Lions Clubs Brilon-Marsberg an Prof. Dr. Alexander Prange

Ämterübergabe des Lions Clubs Brilon-Marsberg an Prof. Dr. Alexander Prange

Im Rahmen eines festlichen Clubabends fand am 27.6.2025 die traditionelle jährliche Ämterübergabe des Lions Clubs Brilon-Marsberg statt. Der bisherige Präsident Christian Stampfer blickte zusammen mit den Mitgliedern des Clubs auf „sein“ Lions Jahr zurück und bedankte sich für die Unterstützung aller Mitglieder und deren Partnerinnen. Anschließend übergab er offiziell die Präsidentschaft an seinen Nachfolger Prof. Dr. Alexander Prange, der den Club nun in den nächsten 12 Monaten leiten wird.

Sein Motto „Strong roots-strong future!“ weist auf wichtige Highlights innerhalb des Jahres hin. Als Rektor der Fachhochschule Südwestfalen wird er einen Einblick in so wichtige Zukunftsthemen wie z. B. „Waldmanagement im Klimawandel“ oder im Rahmen einer Campusführung an der FH Südwestfalen zum Thema „Hochspannungstechnik“ geben.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr den beliebten Lions-Adventskalender. Einen Leckerbissen für Kinoliebhaber bieten die Lions im September an. Am 24.9.2025 wird im Cineplex Kino in Brilon öffentlich der Filmklassiker „Comedian Harmonists“ gezeigt. Der Erlös der Aktion wird wie immer für einen guten Zweck gespendet. Außerdem ist am 2.11.2025 die Neuauflage des „Lions Musiktages“ im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon geplant.

Eine große Aktion steht für den 18.11.2025 an. Zusammen mit der Bäckerinnung HSK und dem Kreisjugendamt HSK ist die aufmerksamkeitsstarke Activity „Brötchentüte“ zum „Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt“ in Vorbereitung. Alle Activities stehen auch in diesem Jahr wieder unter dem Lions Gedanken „We serve – Wir dienen“.

Weitere Information unter https://brilon-marsberg.lions.de

_____________________________

Quelle: Lions Club Brilon-Marsberg, i. A. Joachim Richter (Activity-Beauftragter)

Fotocredit: Joachim Richter