Für die 42. Briloner Chronik ist am 31. Juli 2025 vorerst Redaktionsschluss

Seit 1984 hält Winfried Dickel das Geschehen in der Stadt und den 16 Dörfern in der Briloner Chronik in Wort und Bild fest. Zur Zeit ist das 42. Jahrbuch in Arbeit. Die Briloner Chronik wird am Mittwoch, 26. November, in gewohnter Weise in der Kundenhalle der Volksbank Brilon vorgestellt. Wer noch Beiträge für die ersten sechs Monate einreichen möchte, wird gebeten, Texte und die dazu passenden Bilder als jpg unter [email protected] bis zum 31. Juli einzureichen.

Bilder und Texte nehmen auch die jeweiligen Dorfchronisten entgegen und reichen sie weiter.

Das 42. Jahrbuch hat wie immer 224 Seiten. Im Anhang finden sich dazu wie gewohnt die Wetterdiagramme und die Rubrik „Vor 100 Jahren“ zur Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 1925. Im Text beleuchtet „Huberta“ wieder besondere Ereignisse der Stadtgeschichte. Ereignisse ab 1. August reichen Sie bitte immer spätestens vier Wochen nach dem Ereignis ein. Endgültiger Redaktionsschluss ist am 15. November 2025.

Quelle: Winfried Dickel