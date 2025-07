Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff zu Besuch in der Notaufnahme im Krankenhaus Maira-Hilf in Brilon

Der Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff hat die Zentrale Notaufnahme des Städtischen Krankenhauses Maira-Hilf in Brilon besucht. Dabei hat er sich während seiner Schicht an der Seite des pflegerischen und ärztlichen Personals einen Eindruck verschaffen können. Von Herrn Dr. Ionescu, dem ärztlichen Leiter der Zentralen Notaufnahme wurde er über die Abläufe der Patientenaufnahme, Diagnostik und Behandlungsschritte informiert. Es handelte sich um einen verhältnismäßig ruhigen Nachmittag, bei dem glücklicherweise keine schwereren Verletzungen behandelt werden mussten.

Ein gestürzter Radfahrer aus dem Bikepark in Willingen, ein verletzter Finger eines Mechanikers kamen unter anderem während des Besuchs auf den Behandlungstisch. „Das Ineinandergreifen der pflegerischen und ärztlichen Versorgung hat mir gezeigt, wie routiniert das Team der Notaufnahme zusammenarbeitet und wie empathisch mit den Patienten umgegangen wird“, so Matthias Kerkhoff, der immer mal wieder die Gelegenheit nutzt, um in seinem Wahlkreis in ganz unterschiedliche Lebens- und Arbeitswelten einzutauchen. „Die medizinische Versorgung im ambulanten und stationären Bereich zu sichern, ist eine zentrale Aufgabenstellung und deshalb habe ich mich sehr gefreut, einen konkreten Einblick zu bekommen.“

Quelle: Hiltrud Schmidt, Wahlkreisbüro von Matthias Kerkhoff MdL

Bildunterschrift: Matthias Kerkhoff MdL mit dem Team der Notaufnahme und dem Geschäftsführer des Briloner Krankenhauses René Thiemann

Fotocredit: Wahlkreisbüro von Matthias Kerkhoff MdL