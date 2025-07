Brilon, am Donnerstag, 24. Juli 2025: „Alex im Westerland“ und „Friends Don’t Lie” sind in der Stadt! – Briloner Bündnis für Demokratie präsentiert Special beim Briloner MusikSommer

Weiter geht es „live, umsonst und draußen“ auch in der dritten Woche beim 26. Briloner MusikSommer. Am Donnerstag, 24. Juli 2025 ist die Band „Alex im Westerland“ live auf der Bühne. Die Ärzte-Tributebands gibt es viele, genauso wie Die Toten Hosen-Coverbands. Gruppen, die ausschließlich die besten Songs beider Bands spielen, gibt es dagegen kaum. „Alex im Westerland“ gehören zu eben dieser seltenen Spezies: Ihr Bühnenprogramm besteht zu 100 Prozent aus den größten Hits dieser beiden Punkrock-Urgesteine aus Deutschland. Die Frankfurter Band versteht es spielend, die Stimmung zum Kochen zu bringen und legt nebenbei großen Wert darauf, alle mit einzubeziehen: Das Publikum wird so zum festen Bestandteil der Show gemacht. „Unrockbar“ bleibt garantiert niemand! Bei aller Partytauglichkeit liegt ein weiterer Schwerpunkt der vier erfahrenen Musiker aber auch auf einer musikalisch anspruchsvollen und klanglich authentischen Performance. Dabei kommen Ärzte-typische mehrstimmige Gesänge, Hosen-typische Gitarrensoli oder auch mal eine Soloakustikgitarre zum Einsatz. Egal ob im Club, auf Open-Air-Festivals, auf Stadtfest oder Privatparty: Die Band schafft es jedes Mal aufs Neue, dass sowohl Menschen, die Musik lieben als auch Feierwütige von jung bis nicht mehr ganz so jung voll auf ihre Kosten kommen. So lange, bis „Alles unter Strom“ steht!

Direkt am Freitag, 25. Juli geht es weiter mit einem zusätzlichen Special “Friends Don’t Lie – Finest Pop. Modern Punk“ präsentiert vom Briloner Bündnis für Demokratie. „Was lange währt, wird auch nicht gut” prangt auf dem Cover der aktuellen Doppel-EP von „Friends Don’t Lie“. Denn Zeit verlieren steht ganz sicher nicht auf dem Reiseplan des Punk/Alternative-Trios aus Frankfurt. 2023 gewannen sie mit ihrem allerersten Auftritt den Warsteiner Bandcontest. Es folgten unvergessliche Performances bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Reload und Rocco Del Schlacko Festival sowie Support-Shows für Szene-Größen wie Frank Carter & The Rattlesnakes. Das Publikum ist euphorisiert, Presse & Kritiken sind sich einig: Wer auf authentische, deutschsprachige Gitarrenmusik steht, kommt dieser Tage nicht an Friends Don’t Lie vorbei.

Und 2025 wird das Tempo weiter angezogen. Im Frühling touren sie mit Punk Rock Factory durch ganz Deutschland, gefolgt von dutzenden Festival-Shows im Sommer. Auch musikalisch wird nachgelegt: Neben der aktuellen Single zusammen mit Bluthund dürfen sich alle in diesem Jahr auf weitere neue Songs freuen. Als Support an diesem Abend auf der Bühne: die Band „WESTPHALIA“ aus Sundern.

Für das von Brilon Kultour veranstaltete Open Air-Erlebnis wird kein Eintritt erhoben, es wird unterstützt durch die Firma Egger, Mediacom, die Stadtwerke Brilon, Germeta, die Warsteiner Brauerei, Firma REMBE und die Sparkasse Mitten im Sauerland. Beginn ist 19.30 Uhr auf dem Briloner Marktplatz. Für Speisen und Getränke sorgen wiederum die Teams vom Genuss-Truck um Michael Ester und von Oliver Czwikla-Werner.

_____________________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Foto: Alex im Westerland mit Songs von Die Ärzte und Die Toten Hosen beim Briloner MusikSommer

Fotorecht: Alex im Westerland